Collision mortelle en Côte d’Ivoire : que s’est-il passé sur l’axe Duékoué-Daloa ?

Un drame routier sur l’axe Duékoué-Daloa en Côte d’Ivoire a coûté la vie à 19 personnes et blessé une trentaine d’autres.

Un nouveau drame routier a endeuillé la Côte d’Ivoire dans les premières heures du mardi 21 janvier 2025. Une collision entre un autocar de transport et un camion de marchandises a causé des pertes humaines importantes, laissant le pays sous le choc.

Un bilan humain alarmant

Aux alentours de 6 heures du matin, sur l’axe reliant Duékoué à Daloa, un autocar de 70 places, à destination du Burkina Faso, a percuté violemment un camion stationné sur la voie. Le choc, d’une rare violence, a éventré l’autocar et renversé le camion, causant la mort de 19 personnes, selon les premiers rapports. Une trentaine de passagers, blessés, ont été évacués vers l’hôpital de Duékoué par les secours locaux.

Des témoins évoquent des scènes de chaos : des débris éparpillés sur la chaussée et des cris déchirants dans une atmosphère pesante. Certains blessés, dans un état critique, luttent encore pour leur vie, tandis que les familles des victimes attendent désespérément des nouvelles.

Une visibilité réduite par l’Harmattan ?

Les circonstances précises de l’accident restent floues. Si l’excès de vitesse est une hypothèse évoquée, d’autres indices pointent vers un manque de visibilité dû à l’Harmattan. En cette saison, ce vent sec et chargé de poussière réduit considérablement la clarté des itinéraires. « Le brouillard était dense ce matin-là », témoigne un sauveteur présent sur les lieux.

En attendant les conclusions de l’enquête officielle, le ministère des Transports a déployé une équipe pour analyser les facteurs techniques et administratifs à l’origine de cette tragédie.

Une route meurtrière et des questions persistantes

L’axe Duékoué-Daloa est tristement connu pour ses accidents fréquents, accentués par des infrastructures insuffisantes et un entretien souvent négligé. Cet énième drame relance le débat sur la sécurité routière en Côte d’Ivoire, un pays où les routes secondaires, souvent mal adaptées à une circulation intense, et les véhicules lourds stationnés sans signalisation, constituent un véritable danger.

Face à ce nouveau bilan tragique, la Côte d’Ivoire se retrouve une fois de plus confrontée à l’urgence d’améliorer ses infrastructures routières et de renforcer les règles de sécurité. La sensibilisation des conducteurs et des transporteurs pourrait également jouer un rôle crucial pour prévenir de tels accidents.