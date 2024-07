Classement Forbes : Voici les 10 hommes africains les plus riches en 2024

Le dernier classement Forbes dévoile les 10 hommes africains les plus riches en 2024, malgré une économie mondiale agitée.

Malgré une conjoncture économique marquée par des tensions géopolitiques mondiales, une inflation galopante, la détérioration des conditions de financement et la dépréciation des monnaies locales face aux devises majeures, les grandes fortunes africaines ont fait preuve d’une résilience remarquable comme le révèle le classement 2024 des 20 milliardaires africains de Forbes.

Aliko Dangote : Un empereur inébranlable

Pour la treizième année consécutive, Aliko Dangote reste l’homme le plus riche d’Afrique, avec une fortune colossale de 13,9 milliards de dollars. Ce magnat nigérian a bâti un empire industriel impressionnant, principalement à travers Dangote Cement, le plus grand producteur de ciment du continent. Malgré les défis économiques et géopolitiques, Dangote continue de prospérer, notamment grâce à sa méga-raffinerie de Lekki, inaugurée en 2023, qui promet de multiplier ses revenus.

Johann Rupert : l’héritier visionnaire du luxe

Johann Rupert, l’héritier sud-africain, occupe la deuxième place avec une fortune de 10,1 milliards de dollars. Il est le président du groupe Richemont, numéro deux mondial du luxe, possédant des marques prestigieuses comme Cartier et Van Cleef & Arpels. Rupert a su diversifier ses investissements, consolidant ainsi sa richesse malgré les fluctuations économiques.

Nicky Oppenheimer : le maître des diamants

Avec une fortune de 9,4 milliards de dollars, Nicky Oppenheimer est le troisième homme le plus riche d’Afrique. Héritier de la dynastie De Beers, il a vendu ses parts de la célèbre compagnie de diamants en 2012, mais reste une figure clé du secteur minier grâce à ses investissements dans Anglo American.

Nassef Sawiris : le titan de l’industrie

Nassef Sawiris, avec une fortune de 8,7 milliards de dollars, est le premier Nord-Africain du classement. Ce discret homme d’affaires égyptien a diversifié ses investissements, du ciment à l’industrie du sport, possédant des parts significatives dans Adidas et OCI NV, un leader mondial des engrais.

Mike Adenuga : le chercheur d’or nigérian

Mike Adenuga, surnommé le « Gold Digger », est à la tête d’une fortune de 6,9 milliards de dollars. Il a bâti son empire à partir de la scierie familiale, pour devenir une figure incontournable des télécommunications et du pétrole au Nigéria, avec des entreprises comme Globacom et Conoil.

Abdulsamad Rabiu : le stratège industriel

Abdulsamad Rabiu, avec 5,9 milliards de dollars, dirige le groupe diversifié BUA. Cet entrepreneur nigérian a su multiplier les investissements dans des secteurs variés, de l’agro-industrie au ciment, en passant par l’immobilier et la logistique portuaire.

Naguib Sawiris : l’investisseur militant

Naguib Sawiris, frère de Nassef, possède une fortune de 3,8 milliards de dollars. Connu pour son succès dans les télécommunications et le secteur minier, il est aussi politiquement engagé, ayant fondé le Parti des Égyptiens libres après la révolution de 2011.

Mohamed Mansour : l’empire familial

Mohamed Mansour, avec une fortune de 3,2 milliards de dollars, dirige le conglomérat Mansour Group. Ancien ministre des Transports égyptien, il a su renforcer les positions familiales dans des secteurs clés comme l’automobile, la construction et la distribution.

Koos Bekker : le visionnaire numérique

Koos Bekker, surnommé le « Rupert Murdoch d’Afrique », possède une fortune de 2,7 milliards de dollars. Il a transformé Naspers en un géant des médias et du numérique, avec des investissements clés dans Tencent, propulsant le groupe au sommet du secteur technologique mondial.

Patrice Motsepe : le philanthrope des mines

Patrice Motsepe, avec une fortune de 2,7 milliards de dollars, est un pionnier de l’industrie minière post-apartheid. Président de la CAF, il s’est engagé à donner la moitié de sa fortune dans le cadre de la campagne The Giving Pledge, montrant ainsi son engagement philanthropique.