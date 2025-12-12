La nouvelle liste Forbes 2025 consacre six Africaines parmi les 100 femmes les plus puissantes du monde. Cela confirme l’éclatante ascension du leadership féminin sur le continent.

La prestigieuse liste des 100 femmes les plus puissantes du monde en 2025 publiée par le magazine Forbes résonne comme un signal fort : l’influence africaine au sommet de la politique, de l’économie et des médias est plus que jamais une réalité. Six figures du continent africain se sont distinguées. Cela brise les plafonds de verre et prouve que le pouvoir se conjugue désormais au féminin en Afrique et au-delà.

Une affirmation face aux défis mondiaux

Cette année, l’exploit de ces leaders africaines prend une résonance particulière. Le rapport de Forbes intervient alors que des études, comme celles de McKinsey et Lean In, montrent que les efforts pour promouvoir les femmes aux postes de direction ont significativement diminué. Rien qu’aux États-Unis, près de 500 000 femmes ont quitté leur emploi en 2025, un chiffre alarmant. À l’échelle mondiale, l’ONU met également en garde contre la montée du sexisme en ligne.

Dans ce paysage complexe, ces six Africaines émergent comme des phares de résilience et d’ambition. Elles illustrent la nouvelle génération de battantes dont parle la rédaction de Forbes Afrique : des femmes qui, en dépit des préjugés et d’une inertie sociétale encore imprégnée de patriarcat, forgent leur propre voie.

Les pionnières de la politique : l’afrique écrit l’histoire

L’arène politique africaine connaît une transformation historique, menée par des femmes qui accèdent pour la première fois aux plus hautes fonctions.

La République démocratique du Congo a vu l’investiture de Judith Suminwa Tuluka en juin 2024, devenant la première femme Première ministre du pays. Forte de son expertise en finances publiques et en budgétisation acquise notamment au PNUD, son ascension marque un tournant majeur pour la RDC.

En Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah a également écrit l’histoire. Le 21 mars 2025, elle est devenue la première femme présidente, une politicienne chevronnée qui s’emploie depuis son entrée en fonction à assainir la dette nationale et à renforcer les politiques intérieures.

Le pouvoir économique et financier : des dirigeantes à l’impact global

Dans le secteur crucial de la finance et de l’économie, l’Afrique du Sud et le Nigeria sont à l’honneur avec des femmes qui dirigent des institutions de premier plan.

La Sud-Africaine Mary Vilakazi a franchi une étape monumentale en devenant, le 1er avril 2024, la première femme, et la première femme noire, à prendre la tête de FirstRand Group, la plus grande société de services financiers d’Afrique du Sud en termes de valeur de marché. Son parcours, qui l’a vue devenir l’une des plus jeunes associées de PwC à 27 ans, témoigne d’une carrière financière exceptionnelle.

Sa compatriote sud-africaine, Mpumi Madisa, est la première femme noire à diriger une des 40 premières sociétés cotées à la bourse de Johannesburg (JSE). En tant que PDG de Bidvest, elle a mené l’entreprise vers une croissance mondiale, rétablissant sa rentabilité et gérant environ 130 000 employés.

Quant à la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, sa renommée est mondiale. Cette économiste de premier plan est devenue, le 1er mars 2021, la première femme et la première Africaine à diriger l’Organisation mondiale du commerce (OMC), un rôle qu’elle a été reconduite à assurer pour un second mandat en 2024. Son influence sur le commerce et l’économie mondiale est incontestable.

Le cinéma et les médias : façonner le récit africain

L’influence africaine s’étend également au domaine des médias et de la culture, notamment grâce à Mo Abudu, entrepreneuse nigériane et fondatrice d’EbonyLife Media. Désignée par le magazine TIME comme l’une des « 100 personnes les plus influentes du monde » en 2025, elle s’efforce de façonner la narration africaine à l’échelle mondiale. Son lancement récent de l’Afro Film Fund, une initiative de 50 millions de dollars, vise à produire des films et des séries d’origine africaine et à étendre sa marque, notamment avec EbonyLife Place London.

Ces six femmes, qu’elles soient dans le top management, « self-made » ou à la tête d’États, incarnent la contribution active et essentielle des femmes africaines à l’économie et à l’influence mondiale. Leurs réalisations prouvent que l’Afrique est un foyer de pouvoir féminin dont l’impact ne fait que croître.