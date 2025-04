Les plus grandes fortunes africaines en 2025 selon Forbes

L’Afrique, continent aux multiples défis économiques, connaît pourtant une forte croissance de ses grandes fortunes. En 2025, le classement des milliardaires africains publié par Forbes fait état d’une hausse remarquable de la richesse cumulée des plus grandes fortunes du continent, qui atteint désormais 105 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 27 % par rapport à l’année précédente.

Parmi ces figures emblématiques de l’entrepreneuriat africain, cinq milliardaires se distinguent par l’ampleur de leur fortune et leur influence dans l’économie mondiale.

Aliko Dangote : Le titan nigérian qui domine le classement

Pour la quatorzième année consécutive, Aliko Dangote occupe la première place du classement des plus riches d’Afrique. Sa fortune, estimée à 23,9 milliards de dollars, connaît une augmentation spectaculaire par rapport aux 13,9 milliards de l’année précédente. Cette ascension est largement attribuée à l’ouverture de sa raffinerie de pétrole près de Lagos, qui a démarré en 2024 après plusieurs années de retards et de difficultés réglementaires.

Le projet, qui vise à raffiner le pétrole brut localement, représente un tournant pour l’industrie pétrolière nigériane et, selon Dangote, une étape cruciale pour l’autosuffisance énergétique du pays. En outre, cette raffinerie a permis au Nigéria de commencer à exporter des produits pétroliers raffinés, renforçant ainsi la position de Dangote en tant que leader dans l’industrie pétrolière et chimique.

Johann Rupert : Le magnat du luxe sud-africain

À la deuxième place, Johann Rupert, magnat du secteur du luxe en Afrique du Sud, voit sa fortune augmenter de 39 %, atteignant 14 milliards de dollars. Depuis 2022, il conserve fermement cette position, malgré la montée des autres fortunes africaines. Son empire, qui englobe des marques prestigieuses comme Richemont, est l’une des pierres angulaires du secteur du luxe mondial. Rupert a su tirer parti de la demande croissante pour des produits de luxe en Afrique et à travers le monde, consolidant ainsi sa place parmi les plus puissants milliardaires du continent.

Nicky Oppenheimer : L’héritier de l’empire diamantifère

Nicky Oppenheimer et sa famille, héritiers de l’un des plus grands empires diamantifères au monde, occupent la troisième position avec une fortune estimée à 10,4 milliards de dollars. Ancien propriétaire de De Beers, la célèbre entreprise de diamants, Oppenheimer a diversifié ses investissements, notamment dans l’agriculture et l’immobilier, ce qui lui a permis de maintenir sa position parmi les milliardaires les plus influents. Sa fortune reste stable malgré la volatilité du marché des matières premières, en grande partie grâce à des investissements judicieusement placés dans des secteurs clés de l’économie sud-africaine.

Nassef Sawiris : Le magnat égyptien de l’industrie et de la construction

En quatrième position, Nassef Sawiris, un poids lourd de l’industrie égyptienne, possède une fortune de 9,6 milliards de dollars. Homme d’affaires avisé, Sawiris a bâti son empire autour de la construction, des matières premières et des investissements industriels. Il est le principal actionnaire de OCI, un leader mondial dans la production d’engrais, et a également des intérêts dans des entreprises de construction et des infrastructures à travers le Moyen-Orient et l’Afrique. L’ascension de Sawiris reflète la croissance soutenue du secteur de la construction et de l’industrie en Égypte.

Mike Adenuga : L’ascension d’un magnat nigérian des télécommunications

Enfin, Mike Adenuga, avec une fortune de 6,8 milliards de dollars, complète le top 5 des plus riches d’Afrique. Cet entrepreneur nigérian a bâti son empire grâce à son entreprise de télécommunications Globacom, l’un des plus grands opérateurs de téléphonie mobile du continent. Sa fortune a également été alimentée par ses investissements dans le secteur pétrolier et la finance, consolidant sa position parmi les magnats les plus puissants du Nigéria et d’Afrique en général. Adenuga est un exemple typique de l’entrepreneur africain ayant su saisir les opportunités dans des secteurs stratégiques pour créer une fortune colossale.

Les perspectives économiques de l’Afrique et l’impact des milliardaires

L’année 2025 marque un tournant pour les milliardaires africains, dont la fortune cumulée dépasse pour la première fois les 100 milliards de dollars. Cette performance s’explique par l’émergence d’un environnement économique plus favorable, malgré des défis politiques et économiques persistants. La montée en puissance des grandes fortunes africaines est également le reflet de la croissance des marchés boursiers mondiaux et de la diversification des investissements de ces milliardaires dans des secteurs tels que les infrastructures, l’énergie, l’immobilier et les télécommunications.