Choléra au Niger : l’alerte rouge est déclenchée à Tahoua

Le Niger est à nouveau confronté à une grave crise sanitaire. Une épidémie de choléra sévit dans la région de Tahoua, faisant déjà six morts. Les autorités sanitaires tirent la sonnette d’alarme et appellent à une mobilisation générale pour endiguer la propagation de cette maladie, qui menace de s’étendre à l’ensemble du pays.

La région de Tahoua est en première ligne face à cette nouvelle épidémie. Les hôpitaux sont débordés, le personnel soignant est sous pression et les ressources manquent. Au Niger, la propagation rapide du choléra s’explique par plusieurs facteurs, notamment la saison des pluies qui favorise la prolifération des bactéries, le manque d’accès à l’eau potable dans certaines zones rurales et les déplacements de population liés aux conflits et à la sécheresse.

Sérieuse menace pour la santé publique au Niger

Le choléra représente une menace sérieuse pour la santé publique au Niger. Les autorités tentent de renforcer les efforts de prévention et de prise en charge des malades. Le Niger est malheureusement habitué aux épidémies de choléra. Cette maladie diarrhéique aiguë, souvent mortelle si elle n’est pas traitée rapidement, revient régulièrement frapper le pays.

Les premières épidémies de choléra au Niger remontent aux années 1970. Depuis lors, le pays a connu des flambées épidémiques récurrentes, souvent liées à des facteurs environnementaux, socio-économiques et sanitaires. En 2021, par exemple, les régions de Dosso, Tillabéri, Maradi, Zinder, Tahoua et Niamey avaient été durement frappées par le choléra. « Huit-cent-quarante-cinq cas ont été enregistrés au total, dont trente-cinq décès », avait détaillé, le département de la Santé.

Quand le Niger contaminait le Mali

C’est le 9 août de cette année 2021 que les autorités sanitaires nigériennes avaient officiellement déclaré l’apparition du choléra dans les régions de Dosso, Maradi et Zinder. Le ministre de la Santé du Niger d’alors, Idi Illiassou Mainassra, avait indiqué que la plupart des cas étaient en lien avec une épidémie qui sévissait à l’époque depuis plusieurs mois au niveau des régions voisines transfrontalières.

D’ailleurs, l’Organisation mondiale de la Santé avait mis à la disposition dce ce pays d’Afrique de l’Ouest un lot d’équipements d’une valeur de 172 millions de francs CFA. Le matériel était composé de lits adaptés, de seaux en plastique, de lampes et autres réservoirs d’eau. Peu après, le Niger avait fini par propager la maladie chez son voisin, le Mali où au moins deux cas suspects de choléra ont été détectés dans le Nord du pays.