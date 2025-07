Mali : le Niger et le Togo déjouent un soutien logistique au FLA

Un vaste réseau logistique international, impliquant le Niger et le Togo, a été mis à jour suite à l’interception d’une cargaison militaire destinée aux rebelles du Front de libération de l’Azawad (FLA). Cette découverte est le fruit d’une opération conjointe portée par l’Alliance des États du Sahel (AES).

Au Mali, une saisie spectaculaire d’équipements militaires destinés aux rebelles du Front de libération de l’Azawad (FLA) vient de mettre en lumière les coulisses d’une opération de renseignement régionale. Grâce à une étroite collaboration avec le Niger et le Togo, les autorités maliennes ont pu intercepter du matériel en provenance d’Asie, destiné à alimenter un réseau séparatiste du nord du pays. Retour sur une opération qui relance le débat sur les influences étrangères et la stabilité de la région.

Une cargaison sous haute surveillance interceptée à Lomé

Le 22 juillet, l’armée malienne annonçait en grande pompe, lors d’un flash spécial à la télévision nationale, la saisie d’un important lot de matériel destiné à une organisation qualifiée de terroriste. Si l’institution s’est abstenue de nommer explicitement le Front de libération de l’Azawad, les écussons présentés à l’écran laissaient peu de place au doute.

La marchandise, fabriquée en Chine, a été stoppée au port de Lomé au Togo. Une interception rendue possible grâce à des renseignements transmis par les services de renseignement nigériens. Ce sont également les forces aériennes du Niger qui ont acheminé le matériel saisi jusqu’à Bamako, confirmant ainsi la dynamique de coopération au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Du treillis au canot pneumatique : une logistique bien huilée

Les chiffres donnent le vertige : 20 canots pneumatiques, 4 000 tenues militaires, 3 280 paires de rangers, plusieurs milliers d’écussons FLA, et pas moins de 4 000 turbans… Aucun armement n’a été retrouvé, mais l’équipement saisit illustre l’importance de la logistique dans les conflits asymétriques. Ces articles devaient transiter par le Niger avant d’atteindre Gao, dans le nord du Mali, une région sous tension où les groupes rebelles et djihadistes opèrent à proximité des populations civiles.

Selon plusieurs sources, c’est un commerçant basé à Gao qui aurait importé la cargaison, sans lien officiel avec le FLA. L’armée malienne, prudente, affirme que l’enquête est en cours pour déterminer les responsabilités. Du côté des rebelles, on nie toute implication directe, évoquant un processus d’approvisionnement classique, accessible à n’importe quel civil. Mais pour Bamako, cette opération illustre un schéma plus vaste : celui de réseaux d’approvisionnement détournés à des fins insurrectionnelles, soutenus selon les autorités par des « entités étrangères ».

Une rhétorique de menace extérieure qui persiste

Sans accuser directement un État en particulier, le communiqué de l’armée malienne dénonce l’implication d’acteurs extérieurs dans cette « énième tentative de déstabilisation ». Des propos qui ravivent la rhétorique conspirationniste régulièrement employée par les autorités de transition du Mali et leurs partenaires du Burkina Faso et du Niger. Une source nigérienne affirme que Bamako « cherche à pointer du doigt des pays comme la France ou l’Algérie », sans preuves concrètes, mais avec un objectif clair : rallier l’opinion publique autour d’un récit d’agression extérieure.

Si les origines commerciales de la cargaison sont encore floues, cette affaire confirme une dynamique nouvelle dans la lutte contre les groupes armés au Sahel. Le Niger, le Mali et le Togo ont coordonné une opération d’interception réussie, illustrant les capacités grandissantes de l’AES à sécuriser ses frontières et ses ports d’entrée. Une évolution qui pourrait rebattre les cartes dans une région marquée par la multiplication des acteurs armés et la fragilité des États.