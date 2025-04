Crash d’un drone militaire à Kidal : le FLA revendique, les FAMa rassurent

Un drone des Forces armées maliennes (FAMa) s’est écrasé dans la nuit du 31 mars au 1er avril près de Tin-Zawatene, dans la région de Kidal. L’incident, qui s’est produit lors d’une mission de surveillance routière, n’a causé ni victime ni dégât matériel, selon un communiqué officiel de l’état-major général des armées. Avant l’armée, le Front de libération de l’Azawad (FLA) avait revendiqué la destruction de l’appareil.

Dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, un drone appartenant à l’armée malienne s’est écrasé dans la région de Kidal. D’après les autorités militaires, l’appareil effectuait une mission de surveillance dans le cadre des opérations de sécurisation du territoire. Il s’est abîmé dans une zone inhabitée, évitant ainsi toute conséquence dramatique. Le communiqué de l’armée précise que « les dispositifs et protocoles de sécurité ont permis d’empêcher toute explosion de l’armement embarqué », rassurant ainsi quant à l’absence de dommages collatéraux au sol.

Une enquête pour élucider les causes

Dans la foulée de l’incident, une enquête technique a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de cet accident. Les résultats de cette enquête permettront d’évaluer d’éventuelles failles techniques ou humaines et d’apporter les corrections nécessaires pour éviter qu’un tel événement ne se reproduise. L’état-major général des armées a tenu à rassurer l’opinion publique quant aux conséquences de cet incident sur les opérations en cours. Il a notamment indiqué que « cet événement n’aura aucun impact sur la volonté et la capacité des FAMa à assurer leurs nobles missions de protection du Mali et des Mlaiens ». Les activités de surveillance et de sécurisation du territoire se poursuivent normalement, selon les responsables militaires.

Profitant du communiqué, l’armée a également rendu hommage au soutien indéfectible de la population malienne. « L’état-major général de l’armée réitère sa gratitude au peuple malien pour le soutien massif et constant qu’il apporte aux FAMa qui se battent avec détermination », prêtes pour le sacrifice suprême pour la patrie.

Le FLA revendique un acte de destruction

Bien avant la publication du communiqué de l’armée, le Front de libération de l’Azawad (FLA) avait revendiqué la destruction de l’appareil, un drone. Si le communiqué de l’armée n’a pas apporté de précision sur le type d’appareil qui s’est écrasé, le FLA dans son message parle d’un drone Akıncı de fabrication turque récemment acquis par le pays pour lutter contre le terrorisme. Le message diffusé par le FLA montre des images de débris d’un aéronef non identifiable au sol. L’enquête ouverte permettra sans doute de lever l’équivoque au sujet de la cause de l’accident.