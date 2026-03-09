Choc pétrolier 2026 : le baril frôle les 110$, l’Algérie en position de force face à la crise d’Ormuz

Les marchés énergétiques mondiaux ont été frappés par une onde de choc sans précédent. En une seule séance, le baril de Brent a bondi de 20%, franchissant le seuil symbolique des 110 dollars. Si cette envolée s’explique par les tensions au détroit d’Ormuz, elle place l’Algérie dans une posture stratégique et budgétaire inattendue.

C’est une flambée des cours du Brent. Elle intervient dans un contexte où les marchés de l’énergie étaient plutôt orientés à la baisse, ces derniers mois. Il y a encore quelques semaines, le baril de Brent évoluait autour de 60 dollars, un niveau considéré comme relativement bas pour de nombreux pays exportateurs. La hausse actuelle repose donc principalement sur une prime de risque géopolitique. Lorsque des tensions apparaissent dans des zones stratégiques du commerce pétrolier, les investisseurs anticipent des perturbations possibles de l’approvisionnement. Ce qui provoque une augmentation rapide des prix sur les marchés internationaux.

Une opportunité inattendue pour l’économie algérienne

Pour l’Algérie, ce rebond du pétrole représente un changement de situation particulièrement favorable. La Loi de Finances 2026 du pays a été construite sur un prix de référence d’environ 60 dollars le baril. Avec des cours désormais largement supérieurs à ce seuil, les recettes tirées des exportations d’hydrocarbures devraient dépasser les prévisions budgétaires. Dans un pays où les revenus pétroliers jouent un rôle central dans le financement de l’État, cette hausse offre potentiellement une marge financière supplémentaire pour les autorités économiques.

Toutefois, ces gains restent dépendants de la durée de la hausse actuelle et de la capacité réelle du pays à maintenir ou augmenter ses livraisons.

L’atout Méditerranée : l’Algérie, alternative sécurisée pour l’Europe

L’un des principaux avantages de l’Algérie dans ce contexte réside dans sa situation géographique. Contrairement aux producteurs du Golfe, dont les exportations transitent par le détroit d’Ormuz, les hydrocarbures algériens sont acheminés directement vers l’Europe via la Méditerranée. Le pays dispose notamment d’infrastructures stratégiques comme les gazoducs TransMed pipeline et Medgaz pipeline, ainsi que les terminaux gaziers et pétroliers de Arzew et Skikda. Ces routes d’exportation échappent aux risques immédiats liés aux tensions dans le Golfe.

Cette situation renforce la position de Sonatrach comme fournisseur énergétique stratégique pour les pays européens. Depuis plusieurs années, l’Europe cherche à diversifier ses sources d’approvisionnement en énergie afin de réduire sa dépendance à certaines régions du monde. Dans un contexte de tensions géopolitiques, l’Algérie apparaît comme un partenaire fiable capable de fournir du gaz naturel et du pétrole sans passer par les zones maritimes les plus sensibles du commerce mondial.

Les défis de la Sonatrach : produire plus pour gagner plus

Malgré cette opportunité, la capacité de l’Algérie à tirer pleinement profit de la hausse actuelle reste limitée par certaines contraintes industrielles. Les exportations de gaz naturel liquéfié ont atteint environ 9,54 millions de tonnes en 2025, un volume inférieur à celui enregistré deux ans plus tôt. Cette baisse s’explique notamment par des opérations de maintenance sur les installations énergétiques situées à Skikda et Arzew, deux sites clés pour la transformation et l’exportation du gaz algérien.

Pour renforcer ses capacités, Sonatrach a lancé un ambitieux programme d’investissement estimé à 60 milliards de dollars pour la période 2025-2029. L’objectif est d’augmenter la production, moderniser les infrastructures et sécuriser les exportations vers les marchés internationaux. Toutefois, ces investissements nécessitent du temps avant de produire leurs effets. Les volumes exportables ne peuvent donc pas être augmentés immédiatement pour profiter pleinement de la hausse actuelle des prix.

La prudence face à la volatilité des marchés pétroliers

La flambée actuelle des prix repose principalement sur des anticipations des marchés plutôt que sur un déficit réel d’offre. Une détente diplomatique ou une stabilisation rapide de la situation dans le Golfe pourrait entraîner une chute tout aussi rapide des cours. L’histoire du marché pétrolier montre en effet que ces mouvements spéculatifs peuvent être particulièrement volatils.