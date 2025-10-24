Cheikh Ibra Fam : l’âme du Sénégal au service de l’unité africaine

Antoine Ganne

Lecture 2 min.
Cheikh Ibra Fam
La scène musicale africaine contemporaine s’apprête à accueillir une œuvre majeure. Cheikh Ibra Fam, figure emblématique de la musique sénégalaise et ancien membre du mythique Orchestra Baobab, dévoile progressivement les contours de son prochain album Adouna (La vie), prévu pour février 2026.

Distingué par le prestigieux prix de l’Académie Charles Cros, Cheikh Ibra Fam incarne une synthèse unique entre tradition et modernité. Son parcours au sein de l’Orchestra Baobab, formation légendaire qui a porté la musique afro-cubaine sénégalaise sur les scènes internationales depuis les années 1970, l’a façonné en tant qu’artiste. Mais c’est dans sa démarche solo qu’il revient aujourd’hui sur le devant de la scène : une fusion audacieuse entre ses racines spirituelles Baye Fall, mouvement soufi sénégalais connu pour sa dévotion et son expression artistique, et des influences aussi diverses qu’Otis Redding ou l’Orquesta Aragón cubain.

Gnou Mbollo : un hymne à la diaspora

Le troisième single de l’album, Gnou Mbollo, sorti aujourd’hui sous le label Cumbancha, illustre parfaitement cette vision panafricaine. Comme l’indique le communiqué, la chanson « fusionne les riches traditions musicales de l’Afrique de l’Ouest avec les rythmes soul de la diaspora africaine« , créant un pont musical entre les continents. Le refrain « Unissons-nous, venez, unissons-nous » résonne comme un appel vibrant à la reconnexion de tous les enfants de l’Afrique, qu’ils soient au Congo, au Panama, au Sénégal ou au Brésil.*

YouTube video

Le clip vidéo accompagnant le morceau offre une immersion visuelle dans le Sénégal contemporain, depuis les ruelles animées de la Médina jusqu’aux communautés de pêcheurs de Yoff, capturant l’essence même du travail collectif et de la solidarité qui caractérisent la société sénégalaise.

Un triptyque musical en construction

Avec Xam Xam (célébration de la connaissance) et Sali (hommage à la féminité africaine) déjà dévoilés, et maintenant Gnou Mbollo, Cheikh Ibra Fam construit méthodiquement l’univers d’Adouna. Chaque single révèle une facette différente de cette exploration de « l’expérience humaine universelle », promettant un album qui transcendera les frontières musicales et géographiques.

