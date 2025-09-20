Chebet et Wanyonyi propulsent le Kenya au sommet avec un doublé doré à Tokyo

Les Championnats du monde d’athlétisme de Tokyo 2025 ont encore souri au Kenya, qui a décroché deux nouveaux titres mondiaux en l’espace de quelques heures. Beatrice Chebet a triomphé sur le 5000 mètres, tandis qu’Emmanuel Wanyonyi a dominé le 800 mètres. Ces victoires portent à cinq le nombre de médailles d’or déjà remportées par la délégation kenyane, confirmant son statut de puissance incontestée du demi-fond et du fond mondial.

La finale du 5000 mètres féminin a offert un moment de grâce pour l’athlétisme kenyan. Beatrice Chebet a pris le dessus sur sa compatriote Faith Kipyegon, double championne olympique et référence absolue de la discipline. Dans un dernier tour d’une intensité rare, Chebet a accéléré à 200 mètres de la ligne et a résisté au retour de sa compatriote pour s’imposer. « C’était une course de rêve. Battre Faith n’est pas simple, c’est une légende. Mais aujourd’hui, c’était mon jour », a-t-elle déclaré, émue, après sa victoire.

Quelques heures plus tard, Emmanuel Wanyonyi a confirmé qu’il était bien le nouveau patron du 800 mètres mondial. À seulement 20 ans, il a pris les commandes de la finale et tenu tête à l’Algérien Slimane Moula dans les derniers mètres. Son chrono, 1’42’’80, témoigne de sa maîtrise et de son immense potentiel. « J’avais promis de ramener une autre médaille au Kenya. Cette victoire est pour mon pays et pour ma famille », a-t-il lancé après son sacre.

5 médailles d’or pour le Kenya

Avec ces deux succès, le Kenya porte désormais son total à cinq médailles d’or lors de ces Mondiaux de Tokyo. Elles s’ajoutent notamment aux titres de Faith Kipyegon sur 1500 mètres et de Faith Cherotich sur le 3000 mètres steeple. Un bilan impressionnant qui confirme la profondeur du réservoir kenyan et sa suprématie historique sur les courses de fond et demi-fond.

Pour le monde de l’athlétisme, le Kenya reste une puissance incontournable, capable de briller sur toutes les distances et de faire vibrer Tokyo comme les stades du monde entier.

Amadou Atar est une référence dans le monde du football africain. Il est précis et objectif dans ses articles, même si on ne peut lui enlever un penchant historique pour le mythique club français de Saint-Etienne où sont passés plusieurs des plus grands joueurs africains de l'histoire
