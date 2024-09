CHAN 2024 : tirage au sort le 9 octobre pour les éliminatoires

La course vers le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2024 est sur le point de commencer avec une étape décisive : le tirage au sort des éliminatoires prévu le 9 octobre prochain. Cette compétition, réservée exclusivement aux joueurs évoluant dans des championnats locaux africains, s’annonce déjà palpitante. Qui aura la chance de participer à ce tournoi continental qui se déroulera dans trois pays d’Afrique de l’Est en février 2025 ?

Les regards sont rivés sur cet événement clé qui pourrait redéfinir les ambitions de nombreuses équipes.

Un tirage au sort très attendu

La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé que le tirage au sort des éliminatoires du CHAN 2024 aura lieu le 9 octobre 2024. Cette étape est déterminante pour déterminer les confrontations des équipes qui viseront une qualification pour la phase finale, prévue du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Les sélections nationales africaines locales devront se préparer à un défi de taille, avec une première phase d’éliminatoires organisée en deux tours : du 25 au 27 octobre et du 1er au 3 novembre 2024 pour le premier tour, puis du 20 au 22 décembre et du 27 au 29 décembre 2024 pour le deuxième tour.

Des zones de qualification variées

La répartition des tickets de qualification a été dévoilée par la CAF. Trois équipes se qualifieront dans chacune des zones UFOA A, UFOA B, UNAF, UNIFFAC et COSAFA. Quant à la région de la CECAFA, incluant les trois pays hôtes – le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie – elle bénéficiera d’une place additionnelle, garantissant une participation automatique pour ces nations. Au total, 19 équipes auront l’honneur de participer à cette compétition tant attendue.

Des absents de marque

Si de nombreuses équipes préparent activement leur campagne d’éliminatoires, certaines nations feront cependant l’impasse. La Fédération algérienne de football a récemment annoncé qu’elle ne participera pas à cette édition du CHAN. Elle préfère concentrer ses efforts sur le développement des jeunes talents. De son côté, la Fédération gabonaise de football a également déclaré forfait en raison d’une absence de préparation liée à la suspension du championnat national depuis deux ans.

Les défis des éliminatoires

Les éliminatoires du CHAN 2024 s’annoncent comme un parcours semé d’embûches pour les équipes en lice. La pression sera à son comble dès le premier tour. Les équipes devront démontrer leur solidité et leur cohésion face à des adversaires tout aussi déterminés. En outre, les sélections issues des pays hôtes, bien que qualifiées d’office, participeront tout de même à cette phase qualificative, un facteur qui pourrait ajouter un enjeu supplémentaire à cette compétition.

En route pour une édition historique

Cette édition du CHAN 2024 promet d’être mémorable, non seulement par sa tenue dans trois pays d’Afrique de l’Est, mais aussi par l’engouement qu’elle suscite à travers le continent. Le CHAN est devenu un véritable tremplin pour les joueurs locaux africains. Cet événement offre une vitrine unique pour se faire remarquer sur la scène internationale. Après le sacre du Sénégal lors de la précédente édition en 2023, quelle nation s’imposera cette fois-ci et marquera l’histoire du football africain ?