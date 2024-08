Cameroun : la FIFA et la CAF aux obsèques d’Issa Hayatou

Gianni Infantino, président de la FIFA (fédération internationale de football Association) et Dr Patrice Motsepe, président de la CAF (confédération africaine de football), qu’accompagnaient de fortes délégations, ont séjourné en terre camerounaise, du 15 au 18 août 2024. Ils sont venus, pas pour des affaires footballistiques, mais plutôt pour se joindre aux populations camerounaises, afin de rendre un vibrant hommage à Issa Hayatou, rappelé à Dieu le 8 août 2024, à Paris (France), et ce, à la veille de son 78è anniversaire.

On a d’abord noté la présence de ces deux dirigeants de football mondial et africain, jeudi 15 août 2024, à l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, puis au domicile du défunt pour le recueillement et à l’inhumation, vendredi 16 août 2024, à Garoua, dans la région du Nord.

Perte d’un « grand personnage » du football

On a également noté la présence à ce triste évènement, présidé par Narcisse Mouelle Kombi, ministre camerounais des Sports et de l’Éducation physique, par ailleurs représentant personnel du Président Paul Biya, des présidents de fédérations de football et autres, des entraîneurs, des arbitres, des joueurs, des journalistes nationaux et internationaux, des amoureux du ballon rond, etc.

Pour Infantino, président de la FIFA, « M. Hayatou a su prendre le navire de la FIFA, qui était dans des eaux en tempête en 2015, et conduire la FIFA vers des eaux douces, des eaux calmes avant l’élection en 2016, quand j’ai été élu à la présidence de la FIFA. Un grand personnage, un grand monsieur, un grand ami ».

« Issa Hayatou a su être un ambassadeur du Cameroun »

« On dit toujours que le football unit les peuples, unit les gens, peu importe leur provenance. Et Issa Hayatou, avec son œuvre remarquable et remarquée par le monde entier, a su contribuer à cette union. Il a su être un ambassadeur du Cameroun dans le monde entier. Il a su être ambassadeur du football dans le monde entier. Un ambassadeur de ces valeurs de famille et d’unité, qui nous amènent tous aujourd’hui ici », ajoute-t-il.

« Je demande à Samuel Eto’o de travailler en synergie avec le gouvernement », déclare Dr Patrice Motsepe, président de la CAF (confédération africaine de football).

Selon Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), « Monsieur Issa Hayatou a complètement révolutionné le football africain » avec de nombreuses « réformes. Sous son magistère, le continent passe de trois à cinq places à la Coupe du monde. La Coupe d’Afrique des nations connaîtra aussi des grands changements jusqu’au passage à vingt-quatre nations pour la phase finale ».

Obsèques de deux sommités du football

M. Hayatou mort à l’âge de 77 ans, ancien président de la FECAFOOT, a occupé les fonctions de président de la CAF pendant 29 ans entre 1988 et 2017. Il a également été membre du Conseil de la FIFA de 1990 à 2017 et vice-président de la FIFA, ainsi que membre du Comité International Olympique (CIO) de 2001 à 2016, avant d’en devenir membre honoraire.

« Ce weekend a été très mouvementé dans notre pays. Et pour cause, deux sommités du sport roi qu’est le football, entamaient leurs derniers voyages. Tenez ! Pendant qu’on enterrait notre digne fils Issa Hayatou dans le septentrion, à l’Ouest du pays, on enterrait aussi l’ancien footballeur international camerounais Landry N’Guémo (39 ans), décédé le 27 juin 2024, de suite d’un accident de la circulation à Obala », déclare la matriarche Mégane Yon. « Que la terre de nos ancêtres leur soit légère ! », conclut-elle.