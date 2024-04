Ces tensions politiques entre l’Algérie et le Maroc sur le Sahara qui polluent le sport !

L’Algérie a quitté le Championnat arabe de handball des jeunes qui se joue au Maroc suite à une polémique sur un maillot. Comme dans le football, il y a quelques jours, le Sahara occidental est à l’origine de nouvelles tensions sportives entre le Maroc et Algérie.

L’équipe algérienne de handball des jeunes a créé la surprise en se retirant du Championnat arabe qui se déroule actuellement au Maroc. Ce coup d’éclat est survenu juste avant leur rencontre prévue contre l’équipe marocaine, mardi soir. Qu’est-ce qui justifie ce retrait ? En réalité, les Algériens ont protesté contre le maillot de l’équipe marocaine, qui affiche une carte du Maroc incluant les provinces du sud, considérées comme un territoire occupé.

Relations sportives tendues entre les deux voisins

Il s’agit d’une carte du royaume chérifien incluant le Sahara occidental. Cet incident tend les relations sportives entre les deux pays voisins. Il fait suite à l’annulation du match de demi-finale aller de la Coupe de la CAF entre l’USM Alger et le RS Berkane, en Algérie. Ce, à la suite de la saisie des maillots de l’équipe marocaine par les autorités algériennes pour les mêmes raisons. Le maillot comportait la même carte du Maroc incluant les territoires sahraouis

Avant le retrait algérien de cette compétition, la tension était déjà palpable. La présidente de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Karima Taleb, avait dénoncé une « campagne de déstabilisation » visant l’équipe algérienne lors de son match contre l’Arabie saoudite, soldé par une défaite. Elle avait également menacé de boycotter le match contre le Maroc si l’équipe marocaine conservait son maillot « controversé ».

Tensions politiques persistantes

Le retrait de l’Algérie du Championnat arabe de handball des jeunes let en relief les tensions politiques qui profondes entre les deux pays et qui s’immiscent désormais dans le domaine sportif. Les relations entre l’Algérie et le Maroc sont marquées par des tensions persistantes, notamment autour de la question du Sahara. Ces tensions enracinées dans l’histoire ont jalonné les relations bilatérales, depuis l’indépendance des deux pays.

Dès son indépendance en 1956, le Maroc revendique le Sahara occidental, considéré comme partie intégrante de son territoire. L’Algérie, en revanche, soutient le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui. Un premier conflit frontalier éclate entre les deux pays en 1963 suite à des désaccords sur le tracé de la frontière. En 1975, après le retrait espagnol du Sahara occidental, le Maroc annexe le territoire.

Le Sahara, convoitise du Maroc et de l’Algérie ?

S’ensuit une guerre opposant le Maroc au Front Polisario, soutenu par l’Algérie. Le conflit se solde par un cessez-le-feu en 1991 sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Un plan de règlement de l’ONU est proposé, en 1991, prévoyant un référendum d’autodétermination pour le peuple sahraoui. Cependant, les parties prenantes ne parviennent pas à s’entendre sur les modalités de son organisation.

Depuis, les tensions persistent, marquées par des incidents diplomatiques, des accusations mutuelles et une folle course à l’armement. Il faut souligner que le Sahara occidental est au cœur de l’identité nationale des deux pays. Pour le Maroc, il s’agit d’une question d’intégrité territoriale, tandis que pour l’Algérie, il représente la cause du droit à l’autodétermination des peuples. La région du Sahara occidental est riche en ressources naturelles. Notamment en phosphates et en ressources halieutiques, ce qui attiserait les convoitises des deux pays.