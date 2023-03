Ce que l’on sait de la libération de l’otage français Olivier Dubois

La France ne compte plus d’otage dans le monde. Le dernier otage français, Olivier Dubois, en captivité au Mali depuis près de deux ans, a été libéré. Il a regagné l’aéroport de Niamey, ce lundi. Aucune précision sur les conditions de sa libération.

« Les otages ont été récupérés sains et saufs par les autorités nigériennes avant d’être remis aux autorités françaises et américaines ». C’est ce qu’a déclaré, ce lundi 20 mars 2023, le ministre nigérien de l’Intérieur, Hamadou Souley. L’officiel a prononcé ces mots, alors qu’il était encore à l’aéroport de Niamey, au Niger.

Outre Olivier Dubois, il y avait en effet un autre otage, qui a aussi été libéré. Il s’agit de l’Américain Jeffery Woodke, qui a été otage au Sahel, durant plus de six ans. Il avait, lui, été enlevé au Niger. Pour le plus grand soulagement des autorités françaises, Olivier Dubois est désormais un homme libre. « Je me sens fatigué mais je vais bien », a-t-il déclaré à RFI, au Niger.

Le journaliste n’a pas caché son impatience de parler à ses proches. « Je ne pense qu’à ça. J’attends ça évidemment, ça fait presque deux ans que j’attends ça », a-t-il confié au média français. Celui qui était le dernier otage français dans le monde devrait regagner la France, demain, mardi. Olivier Dubois avait été enlevé le 8 avril 2021 à Gao, au Mali.

L’homme de média, collaborateur de Libération et autre Jeune Afrique, s’était rendu dans cette région dangereuse du Mali pour interviewer un chef local du GSIM, un groupe djihadiste affilié à al-Qaïda. Sauf qu’il sera retenu en otage. Durant sa longue détention (711 jours), Olivier Dubois est apparu sur seulement deux vidéos : en mai 2021 et mars 2022.

Après sa libération, Reporters sans frontières n’a pas caché son soulagement. « Nous nous réjouissons de la libération de notre confrère qui était aux mains d’un groupe islamiste armé au Mali, depuis près de deux ans. C’est le journaliste français qui a été le plus longuement retenu en otage depuis la guerre du Liban », a écrit RSF.