Ce qu’a dit Infantino à Walid Sadi, nouveau patron du football algérien

Le président de la Fédération internationale de football Gianni Infantino a adressé un message au nouveau patron du football algérien. L’Algérie a élu, le 21 septembre, Walid Sadi à la tête de la Fédération de football.

C’est lors de l’Assemblée générale élective qui s’est tenue au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, que l’Algérie s’est dotée d’un nouveau président de Fédération de football. Walid Sadi, élu le 21 septembre 2023, venait remplacer Djahid Zefizef, qui avait pris la suite du mandat d’Amara Charafeddine. Une nouvelle ère s’ouvre donc pour le football de ce pays nord-africain.

« Convaincu du potentiel du football algérien »

Le jeune président de la fédération algérienne de football (44 ans) va donc conduire les destinée du pays jusqu’en 2025. Une élection qui n’est pas passée inaperçue du côté de l’instance dirigeante du football mondial. En effet, le président de la FIFA a présenté ses plus chaleureuses et sincères félicitations à Walid Sadi, pour ses nouvelles attributions.

Infantino a salué son leadership et son expérience qui, dit-il, « auront sans aucun doute un impact sur le développement du football, en Algérie ». Le président de la FIFA s’est par ailleurs dit « convaincu du potentiel du football algérien, et que le nouveau président pouvait compter sur son soutien personnel et sur l’aide de la FIFA pour atteindre cet objectif ».

Conscient de « tous les défis qui attendent » la FAF

En guise d’assurance, Gianni Infantino a indiqué que les portes de l’instance qu’il préside étaient « toujours ouvertes pour échanger sur le sport-roi, sur son développement et sur la promotion de ses valeurs ». Le président de la FIFA a, en outre, transmis ses félicitations aux membres du nouveau bureau fédéral élus tout en souhaitant une bonne chance et plein succès à l’ensemble de l’équipe. Conscient, insiste-t-il, de « tous les défis qui les attendent ».

Lesquels défis a rappelé la fédération algérienne dans sa nouvelle approche relative à la stratégie de développement du football en Algérie. « La FAF concentrera désormais ses efforts dans la réorganisation et la redynamisation du football en Algérie. De même qu’elle réitère son engagement indéfectible au profit du développement du football africain », a récemment déclaré la Fédération algérienne de football.

Éviter une humiliation face au voisin marocain

Notons que le message du président de la FIFA intervient après que la CAF a désigné le Maroc comme pays organisateur de la CAN 2025. Deux jours avant le vote, l’Algérie avait retiré sa candidature à l’organisation des CAN 2025 et 2027. Un retrait motivé par la volonté d’Alger d’éviter une humiliation face au voisin marocain. La rivalité viscérale entre les deux voisins en Afrique du Nord est passée par là. Une animosité qui s’est élargie au plan sportif.

Derrière ce que l’Algérie justifie par une nouvelle démarche entreprise pour redynamiser la discipline, se cachait un conflit. Le nouveau patron du football algérien avait révélé au Président Tabboune un supposé « complot » orchestré par les réseaux pro-marocains au sein de la CAF. Des « informations confidentielles » qui avaient été relayées par le journal Maghreb-intelligence.

« Infliger un refus à la candidature » de l’Algérie

L’objectif, selon le média, était d’« Infliger un refus à la candidature algérienne pour l’organisation des deux prochaines CAN ». Le journal avait indiqué que Walid Sadi a informé Abdelmadjid Tebboune que « le Maroc a tissé secrètement des alliances qui lui permettront de se retrouver tout seul en lice ». Ce, « après avoir négocié le retrait de tous les autres candidats, pour accueillir la CAN 2025 avec pour seul adversaire direct l’Algérie ».

Dans ces conditions, « une victoire du Maroc aurait été qualifiée de grave humiliation infligée à l’Algérie », avait campé le journal.