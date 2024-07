Catastrophe en Éthiopie : Un glissement de terrain fait plus de 146 morts, bilan provisoire

Un glissement de terrain dévastateur frappe Gofa en Éthiopie, faisant plus de 146 victimes, avec un bilan encore provisoire.

Dans la région méridionale de l’Éthiopie, un glissement de terrain dévastateur a frappé la zone rurale de Gofa, entraînant la mort d’au moins 146 personnes. Cet incident, survenu après de fortes pluies, a été annoncé par les autorités locales le mardi 23 juillet. Le bilan provisoire, qui inclut 96 hommes et 50 femmes, pourrait s’alourdir au fur et à mesure que les recherches se poursuivent intensément.

Des conditions climatiques extrêmes

L’Éthiopie traverse une période de pluies intenses depuis le début de la « longue » saison des pluies en juin. La région du Sud de l’Éthiopie, particulièrement touchée, avait déjà subi des inondations en avril et mai. Les pluies torrentielles ont saturé les sols, créant des conditions propices aux glissements de terrain.

Les autorités locales, représentées par Habtamu Fetena, responsable des Relations publiques de la zone administrative de Gofa, ont souligné que le nombre de morts pourrait augmenter. Les équipes de secours sont engagées dans des recherches intenses pour retrouver des survivants et des corps. Miskir Mitiku, administrateur en chef du district rural de Geze-Gofa, a confirmé que des femmes et des enfants figurent parmi les victimes.

Une zone isolée et difficile d’accès

Le glissement de terrain s’est produit dans une zone isolée et vallonnée, située à environ 450 kilomètres d’Addis-Abeba. Les conditions géographiques compliquent l’accès aux secours, retardant les opérations de sauvetage. Les habitants, dépourvus de moyens modernes, ont été photographiés en train de creuser la glaise rouge avec des outils de fortune, tentant désespérément de retrouver des survivants.

Les photos publiées par les autorités montrent l’étendue des dégâts : des pans entiers de collines herbeuses se sont effondrés, emportant arbres et habitations. Les communautés locales sont profondément affectées, et l’absence de services de secours organisés exacerbe la situation. Les témoignages des survivants et des familles endeuillées révèlent l’ampleur de cette tragédie humaine.

Malgré la gravité de la situation, les autorités et les habitants ne perdent pas espoir. Les recherches continuent sans relâche, avec l’espoir de retrouver des survivants piégés sous les décombres. La solidarité des communautés locales et l’engagement des équipes de secours sont des lueurs d’espoir dans cette sombre épreuve.