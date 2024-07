Carnet de Voyages : Abaji célèbre le Mali dans son nouveau périple musical

Le talentueux musicien Abaji nous convie à un nouveau voyage sonore avec son EP « Carnet de Voyages », dont la sortie digitale est prévue pour le 4 octobre 2024. Parmi les destinations explorées, l’Afrique, et en particulier le Mali, occupe une place de choix dans cette odyssée musicale en cinq titres.

Dès le premier morceau, « Tango In Bamako », Abaji nous transporte au cœur du Mali, fusionnant avec brio le blues et les sonorités traditionnelles maliennes. Ce titre, choisi comme premier extrait de l’album, témoigne de l’importance de l’Afrique dans l’inspiration du musicien. La richesse de ses traditions musicales, le blues qui coule dans ses veines, tout cela résonne profondément avec la quête artistique d’Abaji.

Un pont entre les continents

Si l’Afrique est à l’honneur, « Carnet de Voyages » reste fidèle à l’esprit globe-trotter d’Abaji. L’artiste, d’origine arménienne et libanaise, tisse des liens musicaux entre l’Afrique, l’Europe, l’Asie et les Amériques. On y retrouve des instruments du monde entier, du charango bolivien au hulusi chinois, en passant par le oud-guitar, création originale d’Abaji.

Cette diversité instrumentale se marie parfaitement avec les rythmiques et mélodies africaines, créant un dialogue fascinant entre les cultures.

Pour Abaji, la musique africaine a cette capacité unique à s’harmoniser avec d’autres traditions musicales. Elle est à la fois profondément enracinée et incroyablement ouverte sur le monde.

Au-delà de « Tango In Bamako », l’influence africaine se fait sentir tout au long de l’EP. Les percussions, omniprésentes, puisent largement dans les traditions rythmiques du continent. La voix chaleureuse d’Abaji, chantant en plusieurs langues dont l’arabe, fait écho aux griots ouest-africains, ces gardiens de la tradition orale.

L’Afrique, c’est une source d’inspiration constante, un rappel de l’importance du rythme, de la communauté et de la transmission orale dans la musique.

Un hommage à la « World Music » organique

Avec « Carnet de Voyages », Abaji défend une vision de la « World Music » qu’il qualifie d’organique. Face à la montée en puissance des musiques produites artificiellement, l’artiste réaffirme l’importance des émotions authentiques et des rencontres humaines dans la création musicale.

Cette approche trouve un écho particulier dans les traditions musicales africaines, où la musique est indissociable du tissu social et de la vie quotidienne car en Afrique, la musique n’est pas un simple divertissement, c’est un mode de vie.

Les fans pourront découvrir ce voyage musical, avec une escale particulière au Mali, lors du concert de présentation de « Carnet de Voyages », le 13 octobre 2024, au Pan Piper à Paris. Une occasion unique de se laisser emporter par les rythmes et les mélodies d’un artiste qui, plus que jamais, affirme son rôle de passeur entre les cultures, avec l’Afrique comme source d’inspiration privilégiée.