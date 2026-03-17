Carburant au Maroc : hausse des prix et colère des consommateurs

Au Maroc, la hausse des prix du carburant a déclenché une vive tension dans plusieurs villes, marquée par une affluence inhabituelle dans les stations-service. L’augmentation, estimée à environ deux dirhams pour le diesel et un dirham et demi pour l’essence, a poussé de nombreux automobilistes à anticiper en remplissant leurs réservoirs avant l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs. Cette ruée soudaine a provoqué des files d’attente importantes, révélant une inquiétude grandissante face à l’évolution du coût de la vie.

L’augmentation des tarifs du carburant a provoqué un climat de tension dans plusieurs agglomérations du Maroc. Face à une hausse d’environ deux dirhams pour le diesel et d’un dirham et demi pour l’essence, de nombreux automobilistes se sont précipités vers les stations-service pour anticiper la montée des prix. Cette affluence inhabituelle a rapidement engendré de longues files d’attente.

Stations-service sous pression et pratiques contestées

Dans ce climat tendu, certaines stations ont suspendu temporairement leurs activités, invoquant un manque de stock, tandis que d’autres ont appliqué les hausses avant l’horaire officiel. Ces pratiques ont alimenté la frustration des consommateurs et suscité une vague de critiques sur les réseaux sociaux. Les associations de protection des consommateurs ont rapidement dénoncé des agissements jugés opportunistes. Elles accusent certaines stations d’avoir volontairement retardé leurs ventes afin de bénéficier de marges plus élevées une fois les nouveaux prix appliqués.

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Cette situation a accentué le sentiment d’injustice les citoyens, qui estiment supporter seuls les conséquences des fluctuations du marché international sans protection suffisante. Face à cette polémique, plusieurs voix appellent à une clarification des mécanismes de fixation des prix. Les critiques portent notamment sur l’écart potentiel entre les coûts réels d’importation et les prix affichés à la pompe. Cette opacité alimente la défiance et renforce les appels à un encadrement plus strict du secteur, considéré comme vital pour l’économie nationale et le quotidien des ménages.

Un système libéralisé remis en question

Depuis la libéralisation du marché des carburants en 2015, les prix sont déterminés librement par les distributeurs en fonction des cours internationaux. Si cette réforme visait à encourager la concurrence, elle expose également les consommateurs à une forte volatilité. Dans un contexte mondial instable, marqué par la fluctuation des prix du pétrole, ce modèle montre aujourd’hui ses limites, notamment lors de hausses rapides et imprévues.

La législation prévoit pourtant des mesures exceptionnelles permettant à l’État d’intervenir temporairement pour encadrer les prix. La hausse des carburants ne se limite pas à la pompe : elle se répercute sur l’ensemble de l’économie. Les coûts de transport augmentent, entraînant une hausse des prix des produits alimentaires et des services. Cette inflation en cascade pèse lourdement sur les ménages. En particulier les plus modestes, dont le budget est déjà fragilisé par la hausse générale du coût de la vie.

Volatilité des coûts énergétiques

Plusieurs organisations de la société civile tirent la sonnette d’alarme. Elles dénoncent un lourd impact sur les classes moyennes et populaires. Elles appelant à des mesures urgentes pour atténuer les effets de cette hausse. Parmi les solutions évoquées figurent des aides ciblées ou un retour partiel à des mécanismes de compensation afin de soutenir les consommateurs les plus vulnérables. Les tensions au Moyen-Orient, notamment autour du détroit d’Ormuz, influencent directement les prix du pétrole.

Ce passage stratégique, capital pour le transport mondial d’hydrocarbures, reste particulièrement sensible aux crises. Ce qui accentue la volatilité des coûts énergétiques. Pour un pays importateur comme le Maroc, cette dépendance aux marchés extérieurs constitue une grande vulnérabilité. Les variations des cours internationaux se répercutent rapidement sur les prix locaux. Ce qui limite la capacité des autorités à stabiliser durablement le marché.