CAN U‑20 2025 : le grand décryptage à mi‑parcours

Surprises, rebondissements et talents émergents : la CAN U-20 2025 en Égypte bouleverse tous les pronostics à mi-parcours. Entre une Sierra Leone inattendue qui domine son groupe, un champion sénégalais au bord de l’élimination et une RD Congo flamboyante, plongeon dans les coulisses d’une compétition plus ouverte que jamais.

La 15ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans bat son plein en Égypte. Répartie entre les stades d’Ismaïlia, Suez et Le Caire, cette compétition révèle déjà son lot de surprises alors que la phase de groupes touche à sa fin. Les conditions de jeu sont exigeantes, avec des températures avoisinant les 30°C en journée, ce qui impose un rythme particulier aux rencontres.

L’organisation égyptienne, saluée pour la qualité des infrastructures mises à disposition, permet aux équipes de s’exprimer pleinement sur des pelouses bien entretenues. Un public nombreux et passionné garnit les tribunes, particulièrement pour les matches impliquant les Pharaons locaux, créant une ambiance électrique propice aux exploits.

Groupe A : Sierra Leone, la révélation inattendue

La Sierra Leone s’est imposée comme la sensation de ce début de tournoi avec un parcours impressionnant qui lui permet d’occuper la tête du groupe A avec 7 points. L’exploit inaugural face à l’Égypte (4-1) a donné le ton d’une campagne remarquable basée sur une défense solide et des contre-attaques dévastatrices.

L’Afrique du Sud (6 points après 3 matches) et la Zambie qui a réussi à se relancer in extremis grâce à la victoire arrachée ce 6 mai contre la Tanzanie (1-0) avec un penalty transformé par Joseph Sabobo dans les ultimes secondes du temps additionnel (90+11) restent en bonne position pour la qualification. L’Égypte pays hôte (3 points en 3 matches n’a plus le droit à l’erreur pour espérer.

Groupe B : Le duel Nigeria-Maroc pour la suprématie

Dans le groupe B, le Nigeria poursuit sa tradition d’entames réussies avec une victoire étriquée mais précieuse (1-0) contre la Tunisie, grâce à une réalisation d’Auwal Ibrahim. Les Flying Eagles nigérians, régulièrement favoris dans cette catégorie d’âge, semblent monter progressivement en puissance.

Le Maroc affiche également de belles ambitions avec quatre points récoltés en deux rencontres. Les Lionceaux de l’Atlas s’apprêtent à disputer une véritable « finale » pour la qualification face à la Tunisie le 7 mai. Les Aiglons de Carthage tunisiens (3 points) conservent toutes leurs chances de qualification en cas de victoire contre les Lionceaux de l’Atlas.

Le Kenya, en difficulté avec zéro point, devra impérativement créer la surprise face au Nigeria pour espérer se qualifier parmi les meilleurs troisièmes. La jeune sélection kényane, qui participe à sa première phase finale à ce niveau, montre des qualités techniques intéressantes mais pèche encore dans la finition.

Groupe C : La RDC impressionne, le champion sénégalais en péril

Le groupe C offre peut-être les plus grands bouleversements avec une RD Congo particulièrement séduisante. Les jeunes Léopards ont impressionné par leur victoire autoritaire contre la Centrafrique (3-1), portés par un Noah Makanza étincelant, auteur d’un doublé. Avec 4 points et une différence de buts favorable (+2), ils sont en excellente position avant d’affronter le champion en titre.

Le Ghana se positionne également comme un prétendant sérieux avec 4 points et une différence de +1. Les Black Satellites ont infligé un revers inquiétant au Sénégal (1-0) grâce à une réalisation d’Emmanuel Mensah. L’équipe ghanéenne, qui affrontera la Centrafrique lors de son dernier match le 8 mai, semble avoir retrouvé son football séduisant et efficace.

Le Sénégal, tenant du titre, se retrouve dos au mur avec seulement un point et une différence de buts négative (-1). Les Lions de la Teranga, handicapés par une inefficacité offensive chronique dans ce tournoi, n’ont plus droit à l’erreur face à la RDC le 8 mai. Une défaite signifierait une élimination prématurée et la fin de leur règne continental.

La Centrafrique complète ce groupe avec un seul point. Malgré des débuts difficiles, les jeunes Fauves peuvent encore créer la surprise face au Ghana et espérer une qualification inespérée parmi les meilleurs troisièmes.

Les échéances déterminantes à venir

Le 7 mai verra s’affronter Nigeria et Kenya d’une part, et Tunisie et Maroc d’autre part, pour déterminer la hiérarchie définitive du groupe B.

La journée du 8 mai s’annonce particulièrement intense avec le choc Sénégal – RD Congo qui décidera du sort du champion en titre, ainsi que la rencontre Centrafrique – Ghana qui pourrait rebattre les cartes de ce groupe C très disputé.

Les quarts de finale se dérouleront les 11 et 12 mai, avec un enjeu supplémentaire puisque les quatre demi-finalistes décrocheront automatiquement leur qualification pour la Coupe du Monde U-20 qui se tiendra au Chili du 27 septembre au 19 octobre 2025. Les demi-finales sont programmées le 15 mai, avant la finale et le match pour la troisième place qui clôtureront la compétition le 18 mai au stade international du Caire.

Tendances et perspectives

Cette édition 2025 met en lumière plusieurs jeunes talents prometteurs. Noah Makanza de la RD Congo s’est illustré par un doublé décisif contre la Centrafrique, démontrant une technique et un sens du but remarquables pour un joueur de son âge. Emmanuel Mensah du Ghana a confirmé son statut de grand espoir avec un but victorieux contre le Sénégal. Auwal Ibrahim du Nigeria poursuit quant à lui sa progression constante, après avoir marqué l’unique but contre la Tunisie, confirmant les espoirs placés en lui par les observateurs du football africain.

Cette CAN U-20 2025 se caractérise par un équilibre des forces inhabituel : aucune sélection n’a encore validé définitivement son billet pour les quarts de finale, preuve d’un niveau global particulièrement relevé.