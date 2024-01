CAN Côte d’Ivoire, CEDEAO : ces départs qui inspirent au Sénégal !

Le départ du Mali, du Niger et du Burkina Faso qui ont quitté la CEDEAO ainsi que l’élimination du Sénégal à la CAN Côte d’Ivoire a inspiré des journalistes sénégalais. Notamment le caricaturiste Odia, qui a trouvé les moyens de faire le parallèle entre deux évènements totalement différents.

Le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont annoncé leur départ de la CEDEAO. Dans un communiqué conjointement signé, Bamako, Niamey et Ouagadougou révèlent ne plus se retrouver dans la démarche de l’institution sous-régionale. Dimanche, le Capitaine Ibrahim Traoré, le Colonel Assimi Goita et le Général de brigade Abdourahamane Tiani, respectivement chefs d’État du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont décidé, « en toute souveraineté, du retrait sans délai » de la CEDEAO.

« Après 49 ans d’existence, les vaillants peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regret, d’amertume et une grande déception que leur organisation s’est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme », ont déploré les trois dirigeant. Une annonce qui a soulevé beaucoup de vagues, même si la CEDEAO a annoncé sa disponibilité à dialoguer pour trouver une meilleure issue.

Une défaite à la CAN et un départ de la CEDEAO qui inspirent

Après cette annonce, un « séisme » a été ressenti en Côte d’Ivoire où se joue la Coupe d’Afrique des Nations. Un tremblement ressenti par les seuls Sénégalais, qui ont été éjectés de la Compétition par le pays organisateur. Les Champion d’Afrique en titre venaient ainsi d’être éliminés au stade des huitièmes de finale. Un « tsunami », comme titré par la presse sénégalaise. Une défaite du Sénégal et un départ de la CEDEAO qui ont inspiré le caricaturiste Odia.

Sur les images, il apparaît un Bola Tinubu, président de la CEDEAO, très anxieux et qui demandent « pourquoi ils foutent le camp ». En face, le dirigeant avait les Présidents du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui lui tournaient le dos. Et pas que ! En effet, de l’autre côté, le Président nigérian avait le chef de l’État sénégalais, Macky Sall, qui, lui, annonçait son départ de la CAN. Les Lions du Sénégal pays venaient d’être éliminés par la Côte d’Ivoire.