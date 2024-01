CAN 2023 : le Cameroun fait-il encore partie des favoris ?

« We can make it, like in 1984« . Sacré champion d’Afrique en Côte d’Ivoire en 1984, le Cameroun n’a pas eu de mal à trouver son slogan pour cette CAN 2023 au pays des Éléphants. Mais un nouveau sacre des Lions Indomptables est-il vraiment envisageable ?

A l’entame de la compétition, il est assez difficile d’y croire. Le Cameroun version Rigobert Song peine à convaincre et il ne fait clairement pas partie du premier cercle des favoris. La faute notamment à un jeu toujours balbutiant et à des résultats qui laissent à désirer. Difficile en effet de ne pas mentionner la défaite et le match nul contre la Namibie dans les éliminatoires et la qualification décrochée seulement lors de la dernière journée face au Burundi (3-0). La défaite contre le Sénégal (1-0), en octobre, a également rappelé aux quintuples champions d’Afrique tout le chemin qui les sépare encore d’une nouvelle couronne.

Pour ne rien arranger, les blessures se sont invitées dans la tanière : l’ailier de Brentford en Premier League, Bryan Mbeumo, devenu un cadre au cours des derniers mois, a déclaré forfait pour le tournoi. Puis, Vincent Aboubakar, le capitaine et meilleur buteur de la dernière CAN, s’est blessé à la cuisse gauche vendredi, la veille du coup d’envoi de la CAN. « Cette lésion sans gravité n’induit pas une indisponibilité qui soit de nature à entraver la participation du joueur à la compétition », a rapidement pris soin de communiquer la Fédération camerounaise de football alors que de premiers échos alarmistes circulaient.

Le cas André Onana

Il n’empêche que nul ne sait désormais quand l’avant-centre de Besiktas sera apte. Et celui-ci va vraisemblablement manquer au moins le premier match, lundi, contre la Guinée. Il ne sera pas le seul absent de taille. Le gardien André Onana, revenu en sélection, en septembre, au terme de près d’un an de retraite internationale, a donné sa priorité à son club de Manchester United, avec qui il affrontera Tottenham, ce dimanche. Il rejoindra la sélection seulement après cette échéance et manquera donc lui aussi le premier match. Un choix qui fait forcément jaser…

Dans le « groupe de la mort », composé aussi du champion en titre sénégalais, et de la Gambie, quart de finaliste de la dernière CAN, chaque point va compter et le Cameroun espère ne pas regretter ces absences forcément préjudiciables.

Le calendrier du Cameroun à la CAN 2023

15 janvier, 17h : Cameroun-Guinée, Stade Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro

19 janvier, 17h : Sénégal – Cameroun, Stade Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro

23 janvier, 17h : Gambie – Cameroun, Stade de La Paix de Bouaké

Heures GMT