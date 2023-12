Cameroun : Sa Majesté Mabouka Njoh Ernest Serge installé chef traditionnel de 3è degré du village Ndoghem I

Le weekend du 9 décembre 2023 n’a pas été du tout repos pour Mathias Tayem Fombele, Sous-préfet de Douala 5. Et pour cause, en compagnie de Sa Majesté Mbodi Epée Gaston, chef du canton Bassa/Wouri, il a procédé à l’installation de Sa Majesté Mabouka Njoh Ernest Serge, au prestigieux poste de chef traditionnel de 3è degré du village Ndoghem I, lequel est composé de six quartiers, et situé dans la région du Littoral, département du Wouri, arrondissement de Douala 5.

On a noté la présence à cette cérémonie des autorités administratives, judiciaires, politiques, traditionnelles et religieuses, des associations, des groupes de danse, des artistes et des habitants dudit village.

Après la lecture de l’arrêté préfectoral N°877/AB/C19/SAAJP, portant homologation de la désignation du chef de 3è degré du village Ndoghem I, arrondissement de Douala 5, le Sous-préfet a juste dit : « Populations du village Ndoghem I, voici votre chef ! ». Puis il avait immédiatement remis une copie de cet arrêté d’homologation à l’élu du jour, qui n’était autre que le jeune et très dynamique chef, Sa Majesté Mabouka Njoh Ernest Serge.

Sa majesté Mabouka Njoh Ernest Serge pour perpétuer la dynastie

Parlant du village Ndoghem I, territoire de commandement du nouveau chef, il est composé de six (06) quartiers, à savoir :

Makèpè Terminus

Makèpè Petit Pays

Makèpè Maturité

Cacao-Barry

Gentil

Ndogbati

Quant à la dynastie régnante, elle a débuté avec le règne de Sa majesté Ngouan Mayel Samuel, qui a régné de 1919 à 1957 avant l’indépendance. Ensuite Sa majesté Mabouka Ernest Mboulinard, de 1957 à 1985, puis Sa majesté Njoh Mabouka, de 1987 à 2000. Aujourd’hui avec l’intronisation du nouveau chef, Sa majesté Mabouka Njoh Ernest Serge, qui perpétue la dynastie régnante.

« La désignation du nouveau chef de notre village est le choix de tous. Il y a 3 ans, le chef Njoh a voyagé (décédé). Comme les us et coutumes l’exigent, les fils, les femmes et filles de notre village ont procédé, avec le concours de la diligence et de sagesse du chef de notre canton, à la désignation du nouveau chef de notre village. Cette désignation a été faite solennellement, en présence de l’autorité administrative, coordinatrice de celle-ci, qui a eu lieu, le 9 août 2023. Ce jour mémorable est l’apothéose de celui qui passe par son intronisation du règne de notre village », a indiqué le président du comité d’organisation de cet évènement.

« Le choix de tous »

« De par ma voix, les femmes, les filles et les fils du village Ndoghem I, doivent parler d’une seule voix, car, c’est l’union qui fait la force. Sa Majesté Mabouka Njoh Ernest Serge prône toujours, depuis sa désignation, la paix, le pardon, la réconciliation, l’unité et l’amour. Il invite tout le monde à monter dans ce bateau, ce qui peut être utile et qui doit être le socle du développement dans notre village, resté dans l’ombre. De même, il prône le vivre-ensemble, si cher à notre président de la République, Son Excellence Paul Biya. Les portes de la chefferie sont grandement ouvertes à tous, sans exclusive ! Sentez-vous à l’aise à Ndoghem I », a-t-il conclu.

Pour l’étudiante Karis Agbor, « le nouveau chef de ce village a vraiment été le choix de tous. Je ne réside pas dans ce quartier, mais je le dis pourquoi. Parce que partant de l’intronisation par le chef du canton Bassa/Wouri, Sa majesté Mbodi Epée Gaston, en passant par les différentes allocutions et l’installation par le sous-préfet de Douala 5, tout s’est déroulé dans le calme total. Alors qu’en pareille circonstance ailleurs, on assiste aux troubles de tous genres, conduisant même aux morts d’hommes ».

« Je souhaite bon vent au nouveau chef de ce quartier ! », avait-elle ajouté.