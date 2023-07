Cameroun : Sa Majesté Kimbi Elvis Kah Abdourahman Imran décoré

Les habitants du quartier Lendi se sont rassemblés lors d’une cérémonie de décoration en l’honneur de Sa Majesté Kimbi Elvis Kah Abdourahman Imran. Ce dernier recevait le Grand Prix Emergence Ça Presse Awards 2022-2023.



Les chefs traditionnels et les leaders d’associations, les fidèles musulmans et les hommes et femmes de médias se sont rassemblés, dimanche le 2 juillet 2023, à la chefferie de la communauté musulmane de ce quartier. Ce, à l’occasion de la cérémonie solennelle de remise du Grand Prix Emergence Ça Presse Awards 2022-2023 décerné au propriétaire des lieux, Sa Majesté Kimbi Elvis Kah Abdourahman Imran.

Combat permanent dans la promotion du vivre-ensemble

Pour Steve Njoh, directeur de publication du tabloïd camerounais ‟Ça Presse″, « ce prix prime votre contribution aux côtés des pouvoirs publics à l’émergence économique du Cameroun. Votre engagement extraordinaire avec compassion aux côtés de l’État, à atténuer les souffrances et à protéger la vie, c’est-à-dire, voir un monde plus juste et plus solidaire. Votre soutien indéfectible aux déplacés internes de la crise socio-politique du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les aides multiformes apportées aux personnes vulnérables et dans le besoin, principalement les enfants, les femmes et les nécessiteux. Votre combat permanent dans la promotion du vivre-ensemble, de votre contribution à la compréhension, l’amitié, la coopération et la paix entre les peuples ».

« Cette cérémonie de remise du prix veut reconnaître publiquement les mérites d’un grand homme, d’un homme de cœur, d’un Camerounais exceptionnel, d’un homme discret, une icône et l’une des figures emblématiques. Cette distinction, qui est plus qu’un encouragement à plus d’efforts, a pour but de mettre sur orbite le développement social et économique de notre pays », avait-il ajouté.

« Nous sommes une nouvelle communauté musulmane, installée dans ce quartier de Douala 5è. Notre chef, l’élu du jour, a vraiment mérité ce prix, qui témoigne à suffisance, les œuvres qu’il a déjà réalisées en si peu de temps dans notre localité. Il compte en faire autant, en passant de la construction de la mosquée qui est déjà en cours, des écoles, aux hôpitaux,… », avait indiqué un fidèle musulman de ce quartier.

« Ce prix à moi offert ce jour, m’incite à demeurer positif »

« Dès que les travaux de construction de la mosquée vont finir, nous n’allons plus parcourir de longues distances pour aller prier à New-Bell ou à Bonanjo. Nous prions qu’Allah continue à se servir de lui, pour notre bien-être à tous », avait-il conclu.

« Je suis très heureux de recevoir ce prix. Je ne savais pas que les gestes que je pose, étaient suivis à la loupe par le Groupe Ça Presse et ses médias partenaires », a indiqué Sa Majesté Kimbi Elvis Kah Abdourahman Imran, chef de la communauté musulmane du quartier Lendi. « Ce prix à moi offert ce jour, m’incite à demeurer positif, persévérant, mais surtout à ne jamais céder au pessimisme et au découragement », a-t-il ajouté.

Il faut signaler que pour bénéficier le Grand Prix Emergence Ça Presse Awards, vous devez exceller dans votre secteur d’activité et faire plus dans le social. La mosquée en cours de construction dans ce quartier, visitée ce jour, en est une preuve palpable des réalisations de ce jeune homme d’affaires.