Cameroun : Sa Majesté Nabil Mbombo Njoya, accueilli en grande pompe à Douala

Samedi 15 juillet 2023 à 14h45 le monarque fait son apparition dans le somptueux stade de la Réunification de Bepanda-Douala. Sa majesté Nabil Mbombo Njoya, 20è roi de la lignée Ncharéenne (Bamoun), est en tournée de prise de contact auprès de sa communauté résidant à Douala et ses environs.

Cette prise de contact du Sultan roi des Bamoun à Douala, capitale économique du Cameroun, était la 1ère du genre. On a noté la présence à cette cérémonie du gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, du maire de la ville de Douala, Dr Roger Mbassa Ndine et des autorités judiciaires, politiques, religieuses. Etaient aussi présents les chefs des autres communautés résidant cette ville, venus en grand nombre, des associations des ressortissants du Noun, des groupes de dance, des artistes, des amis et sympathisants.

Une visite de 4 jours

Au cours de cette visite de 4 jours (du 12 au 15 juillet), à la communauté Bamoun du Wouri et ses environs, les fils et filles de cette communauté, estimés à plus de 100.000 individus et plus de 200 associations, ont présentés leurs doléances au roi.

Celui ci en retour, leur avait prodigué des conseils. « Chacun de vous est sorti d’un village. Vous avez été accueilli dans cette ville. Même si vous vivez bien ici, n’oubliez pas vos origines. Le Cameroun est un pays de droit, alors vous devez respecter les autorités en place et l’ordre public. Sachez que dès que vous arrivés dans un autre village/ville/pays, les choses ne sont plus les mêmes, alors vous devez vous adapter aux mœurs et coutumes de la localité. Vous devez également être patients. Parce que sans patience, on ne peut rien construire de positif. Vous devez bien vous comporter. Ainsi donc, vous pourrez vivre en harmonie avec les autres et prospérer dans vos activités (…) Si vous voulez mener une vie paisible, vous devez respecter les règles établies ! », avait-il conclu.

La vision de Nabil Mbombo Njoya

Séance tenante, la vision stratégique du roi à l’horizon 2050, a été lue et se repose sur 5 piliers, à savoir :

– Le développement d’un modèle social, dynamisant les valeurs culturelles et traditionnelles ;

– La promotion d’une économie locale, basée sur la valorisation des ressources locales ;

– La promotion de la décentralisation des droits et libertés fondamentale ;

– La valorisation de l’espace de socialisation et des institutions traditionnelles ;

– La mise en place d’une vraie stratégie organisant le développement local et partenarial.

Une tournée en Europe pour développer le tourisme

Selon Nji Méfiré Inoussa, chef de la communauté Bamoun du Wouri, « Les Bamoun se portent très bien dans cette ville cosmopolite du Cameroun. Cela se vérifie par le nombre croissant de nos ressortissants dans divers secteurs d’activités ».

Pour la jeune Nafsatou, « avec l’arrivée de notre roi ici à Douala, plus d’un an après son accession au trône, je suis fière d’être ″Bamoun″. Le séjour de notre père et guide éclairé, j’ai nommé Sa majesté Nabil Mbombo Njoya, a été un moment très émouvant, significatif et inoubliable pour moi. C’était une occasion de me reconnecter à ma culture. Je ne sais pas si je pourrai encore vivre des moments pareils ».

« Je souhaite longue vie à notre roi ! », avait-elle ajouté.

Il faut signaler qu’avant Douala, le sultan avait effectué une tournée en Europe, laquelle avait pour objectif de développer le secteur culturel et touristique au sein du royaume Bamoun. Lors de cette visite, le sultan avait commencé des démarches pour inscrire le Nguon (la fête traditionnelle) de son peuple dans le patrimoine immatériel de l’Unesco.

Nabil Mbombo Njoya dans les pas de ses ancêtres

Le sultan Nabil Mbombo Njoya, apprend-t-on, est une référence, tout comme l’était son père, son grand-père et ses aïeux avant lui.

A l’issue de cette cérémonie, une prière œcuménique avait été dite par les pasteurs, prêtres et imams, laquelle prière était axée sur la paix au Cameroun et le changement de comportements.