Cameroun : rencontre des industriels pour le renforcement du partenariat privé-public

« Le partenariat entre le secteur privé et public est au beau fixe ! ». C’est ce qu’on peut retenir du séjour de quatre jours (du 18 au 21 mars 2025), du professeur Fuh Calistus Gentry, ministre camerounais des Mines, de l’industrie et du développement technologique (MINMIDT), à Douala, capitale économique de la République du Cameroun.

Selon le MINMIDT (ministre des Mines, de l’industrie et du développement technologique), « avec l’adoption de la Stratégie nationale de développement-Cameroun 2030 (Snd30), le pays dispose désormais d’un nouveau cadre de référence pour son action de développement au cours de la prochaine décennie. Elle s’articule autour des engagements internes et internationaux du pays au plan économique, social et environnemental. La Snd30 (Stratégie nationale de développement-Cameroun 2030) s’appuie sur les leçons de la mise en œuvre du Document de stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE) dont elle prend le relais jusqu’en 2030, dans la perspective de l’accomplissement des objectifs de la Vision 2035 qui ambitionne de faire du Cameroun ‟un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité‟ ».

« La concertation d’aujourd’hui entre le secteur privé et le secteur public a eu des résultats très importants. Nous avons parlé sur les sujets d’offres de ciment, d’énergie, de gaz, de l’agro-alimentaire. Nous avons tiré des conclusions principales, en vue de l’amélioration des activités dans ces différents secteurs. Nous allons tenir régulièrement ce genre de rencontre. Celle-ci n’était que la première. Elle nous a permis de toucher du doigt, les réalités du terrain et de prodiguer des conseils », ajoute-t-il.

« Aussi grande est ma joie et celle de mes collaborateurs, d’avoir reçu notre ministre de tutelle dans nos locaux. Je félicite cette initiative du professeur Fuh Calistus Gentry, ministre camerounais des Mines, de l’industrie et du développement technologique, pour la visite de nos différentes installations et la rencontre avec les investisseurs que nous sommes. Cette descente, pour ma part, je la considère comme étant une confrontation des rapports qu’il reçoit de la part de ses délégués régionaux, départementaux et d’arrondissement et les réalités du terrain. Cette visite, suivie des échanges avec le ministre, permet également de booster le moral de l’équipe dirigeante de l’entreprise et des employés, de renforcer les liens entre nous les investisseurs et aussi avec le ministère et ses différents démembrements, de tirer la sonnette d’alarme pour ceux qui ne respectent pas les normes», déclare un directeur de société.

Mise en œuvre de la politique minière et industrielle

Créé par décret présidentiel n° 2012/432 du 01 octobre 2012, le Ministère des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique (MINMIDT) est placé sous l’autorité d’un ministre. Le ministère des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique minière et industrielle du Gouvernement et des stratégies de développement technologique dans les différents secteurs de l’économie nationale.

A ce titre, il est chargé:

de l’élaboration de la cartographie minière;

de la prospection géologique et des activités minières;

de la valorisation des ressources minières, pétrolières et gazières;

de la gestion des ressources naturelles minières et gazières;

du suivi du secteur pétrolier amont;

de la promotion de l’industrie locale;

du développement des zones industrielles;

de la promotion des investissements privés ;

de la promotion des investissements dans le secteur des mines, de l’industrie et du développement technologique, en liaison avec le ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire et les Administrations concernées;

de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan d’industrialisation du pays;

de l’élaboration, de la diffusion et du suivi de la mise en œuvre des textes prévus par la Charte des Investissements;

de la transformation locale des produits miniers, agricoles et forestiers, en liaison avec le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, le Ministère des Forêts et de la Faune et les autres administrations concernées;

du développement technologique, en liaison avec la Recherche Scientifique et de l’Innovation;

de la veille technologique en matière industrielle, en liaison avec les administrations concernées;

de la promotion et de la défense d’un label de qualité pour les produits destinés au marché local et à l’exportation, en liaison avec les administrations concernées;

du suivi des activités de l’Office National des Zones Franches Industrielles et de la Mission d’Aménagement et de Gestion des Zones Industrielles,

du suivi des normes et de la qualité, en liaison avec les administrations concernées.

Il assure la liaison entre le Gouvernement et l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), ainsi qu’avec l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), en relation avec le Ministère des Relations Extérieures.