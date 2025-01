Cameroun : 11ème édition du Forum Douane – Entreprises à Douala

A quelques jours de la célébration de la 72è édition de la Journée internationale de la Douane, et après une longue trêve prolongée due à des contingences insurmontables diverses, sous le patronage du ministre camerounais des Finances et le parrainage scientifique de l’université de Douala, la 11ème édition du Forum Douane – Entreprises, s’est tenue le 23 janvier 2025, dans la belle cité économique de Douala, avec pour thème central : « La contribution du partenariat douane-entreprises dans la stratégie gouvernementale de transformation structurelle de l’économie ».

Pour bien étayer ce thème central, les travaux s’étaient déroulés en ateliers, donc trois au total. Ainsi donc, le travail de chaque atelier était focalisé sur un sous-thème.

Atelier N°1 : la transformation structurelle de l’économie camerounaise dans un contexte de mise en œuvre de la politique de l’import substitution

Atelier N°2 : les outils de simplification, de facilitation et d’incitation mis en œuvre par le gouvernement dans la perspective de l’émergence économique

Atelier N°3 : la contribution de l’insertion des douanes camerounaises dans la communauté des forces de défense et de sécurité à l’aune des défis de la protection de la société et de la chaîne logistique : gage de la prospérité.

Pour FONGOD Edwin NUVAGA, Directeur général des Douanes camerounaises, « l’administration des douanes s’est résolument engagée dans la voie de l’accompagnement de l’économie et de la protection de la société au cours de ces dernières années, dans un contexte marqué par des contraintes externes et internes. Cette dynamique s’est poursuivie avec la mise en œuvre des mesures incitatives de la loi de finances 2022, l’octroi des régimes économiques, et de la mise en œuvre des APE et de la ZLECAF. C’est à ce titre que nous avons consensuellement sanctuarisé cette démarche à l’aune des initiatives complémentaires pour consolider et préserver durablement nos acquis. C’est ainsi que la soirée des partenaires qui se tient demain vendredi 24 janvier à Douala, a été instaurée en 2010 ».

« Le soutien à l’économie vise l’appui aux secteurs prioritaires de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, de la santé humaine et animale ainsi qu’aux activités de transformation locale de bois par l’exonération des droits et taxes », ajoute-t-il.

A sa création le 10 mars 2009, le Forum Douane-Entreprises, s’est fixé six objectifs majeurs à savoir :