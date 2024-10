Cameroun : que cache les absences répétées de Paul Biya ?

Les absences répétées de Paul Biya, Président du Cameroun, soulèvent des interrogations sur son état de santé et l’avenir politique du pays.

Depuis plusieurs mois, les absences répétées du Président camerounais Paul Biya sèment le doute et suscitent des interrogations au sein de la classe politique et de la population. À 91 ans, l’homme qui a dirigé le pays pendant quatre décennies semble plus que jamais éloigné de la scène publique, ravivant les spéculations sur son état de santé et sa capacité à continuer d’assumer ses fonctions. Retour sur une situation inédite qui interroge l’avenir politique du Cameroun.

Une série d’absences inquiétantes

Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, a toujours cultivé une forme de mystère autour de son leadership, avec un style de gouvernance basé sur le silence et la distance. Cependant, ces derniers mois, ses absences prolongées, notamment lors d’événements majeurs, commencent à inquiéter ses concitoyens. Attendu à l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2024, il a annulé sa participation pour des raisons de santé, préférant se reposer en Suisse. Cette absence s’ajoute à d’autres renoncements notables, comme son absence au Sommet de la Francophonie et pour la finale de la Coupe du Cameroun.

L’absence prolongée du chef de l’État, désormais hors du pays depuis plus d’un mois, fait l’objet de nombreux débats sur les réseaux sociaux, à la télévision et dans les milieux politiques. Où est Paul Biya ? Cette question témoigne d’un climat d’incertitude qui gagne progressivement du terrain.

Rumeurs et réactions du pouvoir

Les spéculations sont allées jusqu’à l’annonce de son décès par certains médias étrangers. Face à cette avalanche de rumeurs, le gouvernement et le parti au pouvoir, le RDPC, ont réagi avec vigueur. Jacques Fame Ndongo, secrétaire à la communication du parti, et Grégoire Owona, ministre du Travail, ont dénoncé ces rumeurs comme des « mensonges grossiers » et appelé à des sanctions contre ceux qui propagent de telles informations. Dans un communiqué officiel, le gouvernement a affirmé que Paul Biya « se porte bien » et qu’il rejoindrait bientôt le Cameroun après un séjour privé en Europe.

Cette réponse n’a pourtant pas suffi à calmer les inquiétudes de certains observateurs qui estiment que le silence du président et de son entourage est source de confusion. L’opposition, de son côté, demande plus de transparence. Patricia Tomaïno Ndam Njoya, maire de Foumban, ainsi que l’avocat Christian Ntimbane Bomo, ont adressé des appels publics pour que des informations claires soient fournies au peuple camerounais sur l’état de santé de leur président.

Vers un 8ème mandat malgré tout ?

Malgré les interrogations, les partisans de Paul Biya continuent de lui manifester leur soutien. À l’approche de l’élection présidentielle de 2025, des voix s’élèvent pour appeler le président à briguer un huitième mandat. Ce soutien contraste avec les appels croissants à la transparence sur son état de santé, soulevant une question clé : Paul Biya est-il en capacité de continuer à diriger le Cameroun ?

Ce mystère entretenu par le gouvernement alimente des spéculations sur l’avenir du pays. Alors que certains voient dans ces absences répétées une forme de déclin inévitable, d’autres y perçoivent une simple stratégie de gestion du pouvoir, fidèle au style du président.