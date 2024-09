Alerte sérieuse sur l’état de santé du Président camerounais Paul Biya

Officieusement quasi centenaire, le président camerounais Paul Biya avait prévu de se rendre à New-York pour l’Assemblée générale des Nations-Unies où une délégation avancée constituée de ses agents de sécurité l’attendait déjà… Mais un malaise a retardé son envol. Présent, comme souvent, en Suisse, pour s’y reposer après son passage en Chine, son état a été jugé suffisamment préoccupant pour que son voyage à New York soit annulé, et remplacé par une hospitalisation à Paris, où doit se tenir la semaine prochaine le 19ème Sommet International de la Francophonie, pour la première fois organisé en France depuis plus de trente ans (c’était alors à La Baule, sous François Mitterrand, qui avait appelé à la démocratisation des pays africains… et Paul Biya s’en souvient encore).

D’après nos informations, le Boeing 767 P4-CLA qui l’avait transporté du Cameroun pour la Chine, et de la Chine pour la Suisse… et qui devait l’amener aux États-Unis était alors posé à Lyon en France. Lundi 23 septembre 2024 à 18h39 le Boeing a effectué un vol de 38 minutes de Lyon jusqu’à l’aéroport de Genève en Suisse.

C’est de cet aéroport que Paul Biya, plus vieux président en exercice au monde, est conduit d’urgence hier à Paris-Le Bourget. Lors du vol le Boeing émettait bien le Callsign CMR1. Callsign signifie en français Indicatif d’appel qui est la désignation d’une station (aéronef ou station de contrôle) émettant en fréquence. Pour le président camerounais, quelque soit l’avion, le callsign c’est CMR1. Ce qui veut dire qu’il avait été affrété pour Paul Biya. Et pour nul autre.

Le Président Paul Biya serait-il hospitalisé à Clamart?

Où est-il aujourd’hui? Des rumeurs persistantes mais par essence invérifiables font état d’une hospitalisation au Val de Grâce, Hôpital d’Instruction des Armées, à Paris, mais cet hôpital fermé depuis plusieurs années et qui continue d’héberger l’Etat-major du Service de Santé des Armées françaises, a réparti ses services entre deux sites : l’Hôpital militaire Bégin (à Saint-Mandé) et l’Hôpital militaire de Percy (à Clamart) qui s’occupe des personnes âgées, des maladies compliquées et des cas critiques.

C’est là par exemple qu’est mort Yasser Arafat en novembre 2004. L’établissement a accueilli aussi les présidents français Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy pendant leur mandat, ainsi que les présidents algériens Chadli Bendjedid et Abdelaziz Bouteflika… Dans la plus grande discrétion. La gravité de l’état de santé du Président Paul Biya, bien que tenu secret, laisse à penser qu’il a rejoint Clamart…