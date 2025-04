Cameroun : plus de 500 femmes célébrées à travers les « Women Douala clean city »

Sous le haut parrainage de Chantal Biya, le Dr Roger Victor Mbassa Ndine, maire de la ville de Douala, ayant à ses côtés Jean Stéphane Mbiatcha, secrétaire exécutif des Synergies Africaines et représentant de la première dame du Cameroun et Samuel Dieudonné Divaha Diboua, gouverneur de la région du Littoral, a organisé, ce mardi 22 avril 2025, à Douala, une cérémonie, afin de récompenser plus de 500 femmes du « Programme Douala clean city, it’s possible ».

On a noté la présence à cette importante cérémonie de remise des certificats de reconnaissance aux Amazones de la propreté vivant dans différents quartiers de la capitale économique, des autorités de tous bords, des opérateurs économiques, des membres de familles, des groupes de danse, des hommes et femmes de média nationaux et internationaux..

« La mise en œuvre de notre nouvelle stratégie de propreté de la ville a démarré depuis le début de l’année 2024. La Régie de la propreté urbaine est désormais opérationnelle et monte progressivement en régime. Le programme Douala clean city, it’s possible, quant à lui, a été officiellement lancé le 23 octobre 2023 par Monsieur le gouverneur de la région du Littoral. Son déploiement sur le terrain s’opère sur deux plans : celui des femmes, les Women Douala clean city, en charge du balayage et autres tâches de nettoyage sur les artères principales de la ville, avec l’appui des jeunes mobilisés dans le cadre du sous-programme spécifique dénommé : Occupation Jeunes », et celui des actions de masse dans les quartiers supervisés par les coordinations d’arrondissement placées sous l’autorité directe des sous-préfets », indique le Dr Roger Victor Mbassa Ndine, maire de la ville de Douala.

« Un modèle de gouvernance locale participative »

Pour Jean Stéphane Mbiatcha, secrétaire exécutif des Synergies Africaines, « le projet « Remise des certificats de reconnaissance du dévouement des femmes », n’est autre qu’un modèle de gouvernance locale participative où les citoyens, en particulier les femmes, jouent un rôle central dans l’amélioration de leur cadre de vie ». « La propreté, non seulement elle éloigne de nous des maladies, contribue à la longévité, rend notre environnement agréable à vivre, et nous permet également de faire des économies dans nos familles », ajoute-t-il.

« Pour ma part, la présente cérémonie met en lumière notre contribution inestimable et notre engagement, pour le bien-être de tous. Alors, je suis très heureuse, à plusieurs titres, de recevoir ce parchemin et ce paquet des mains des autorités. Ils couronnent mes heures de sommeil interrompues chaque jour, malgré mon état de santé, afin de maintenir la ville propre». déclare la coordinatrice Philomène T. « J’invite les femmes d’autres régions du pays, d’emboîter le pas, car cette tâche nous incombe toutes sans exception », conclut-elle.

C’est quoi les Women’s clean city

La ville de Douala, capitale économique du Cameroun, est un centre urbain dynamique en constante évolution. Cependant, l’un des défis majeurs auxquels elle fait face est la gestion de la propreté et de la salubrité. Le programme Douala clean city, porté par les femmes engagées dans des actions de nettoyage, a été un élément clé dans l’amélioration du cadre de vie urbain. Ces femmes, souvent invisibles, mais essentielles, ont contribué de manière déterminante à faire de Douala une ville plus propre, plus saine et plus agréable à vivre.

Pour joindre l’utile à l’agréable, les Synergies Africaines ont déployé une forte équipe au lieu de la cérémonie, afin de sensibiliser sur le Sida, partager les condoms et ont également procédé au test de dépistage pour les volontaires.