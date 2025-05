Cameroun : Ngoon Mbeleck Simon, candidat à la présidence de la Fécafoot

Dans un contexte de crise profonde du football camerounais, Simon Ngoon Mbeleck, président régional de l’association des arbitres du Littoral, a officialisé sa candidature à la présidence de la Fécafoot lors d’une conférence de presse tenue à Douala. Promettant de « ressusciter » une discipline qu’il juge « enterrée », le candidat de 49 ans mise sur le rassemblement et la réconciliation pour redresser la barre.

A quelques mois de l’assemblée générale élective de la Fédération camerounaise de Football (Fécafoot), Monsieur Ngoon Mbeleck Simon (49 ans), président régional de l’association des arbitres de Football (Acaf), branche du Littoral, ancien footballeur et arbitre, Diplômé de l’école des arbitres du Wouri, a convié, le 23 mai 2025 à Douala, les hommes et femmes des médias nationaux et internationaux, à une conférence de presse, dont l’objet n’était autre que leur annoncer officiellement sa candidature à la présidence de la Fécafoot (Fédération camerounaise de Football), avec pour slogan : « Rassemblement et réconciliation de tous les acteurs du football ».

Selon Monsieur Ngoon Mbeleck Simon, président régional de l’Acaf (association des arbitres de Football), branche du Littoral, « Notre football est en lambeau. Il n’est pas seulement mort, il est enterré. Je veux prendre ce prestigieux poste, afin d’exhumer et de ressusciter cette discipline sportive qui unit tous les Camerounais ». « Il faut changer beaucoup de choses dans notre football et nous avons l’expertise pour le faire. Je n’ai pas de moyens, mais j’ai le projet », conclut-il.

« Si le football camerounais a de petits soucis, c’est parce que les présidents de clubs ont des projets, mais n’ont pas de moyens, d’où la chasse aux subventions et les grèves çà et là », indique Thomas, un footballeur qui assistait à la présentation.