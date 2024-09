Cameroun – Namibie : Une décision du MINSEP a sauvé le match

La rencontre entre le Cameroun et la Namibie pour les éliminatoires de la CAN 2025 risquait d’être annulée. Cependant, une intervention capitale du Ministère des Sports et de l’Éducation Physique (MINSEP) a permis de relancer l’espoir. Ce match clé, menacé par des tensions persistantes entre la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) et le MINSEP, semble désormais confirmé.

Mais cette décision suffira-t-elle à garantir la sérénité des Lions Indomptables ?

Un contexte tendu avant le match

Depuis plusieurs semaines, les tensions croissantes ont marqué la relation entre le MINSEP et la Fécafoot, présidée par Samuel Eto’o. La gestion du football camerounais a provoqué des divergences. Cela a créé des incertitudes autour de l’organisation du match contre la Namibie. Cette situation a alimenté des doutes sur la tenue effective de la rencontre. Alors que des rumeurs de sanctions planaient sur l’équipe nationale, on semblait sur le point d’annuler le match prévu à Garoua.

Dans ce climat tendu, le MINSEP a pris une décision déterminante en validant l’organisation du match à Garoua, répondant ainsi aux attentes de la Fécafoot. Cette initiative a permis de dissiper les doutes et de clarifier la situation. Cette décision a non seulement dissipé les doutes. Elle a également relancé la dynamique de préparation des Lions Indomptables. LIRE AUSSI Cameroun : le torchon brule entre Samuel Eto’o et le Ministère des Sports

Une victoire pour Eto’o et la Fécafoot ?

Le fait que le match soit maintenu à Garoua est perçu par beaucoup comme une victoire stratégique pour Samuel Eto’o dans son bras de fer avec le MINSEP. Cependant, au-delà de cette bataille, cette décision souligne la nécessité d’une coopération plus étroite entre le ministère et la Fécafoot. Cette coopération est particulièrement importante pour l’organisation des grandes rencontres sportives. Une collaboration renforcée est essentielle pour garantir le bon déroulement des compétitions à l’avenir.

Pour assurer une bonne coordination, des mesures ont été prises, notamment la mise en place d’un vol spécial pour acheminer les joueurs et le staff technique à Garoua. De plus, les autorités sportives ont organisé une séance d’entraînement ouverte à la presse. Une rencontre qui montre leur volonté de transparence.

Le match, symbole d’une nouvelle ère ?

Au-delà de la simple question logistique, la tenue de ce match pourrait bien marquer un tournant dans la gestion du football camerounais. Blaise Djounang, secrétaire général de la Fécafoot, a insisté sur la nécessité de revoir la convention entre le MINSEP et la fédération. Cette révision est également soutenue par la FIFA. La FIFA plaide pour une collaboration renforcée entre les deux instances. L’objectif est d’améliorer la gestion et l’organisation des événements sportifs majeurs. Cette réévaluation pourrait permettre d’assainir les relations entre les deux entités et de renforcer la gestion de l’équipe nationale.

En effet, l’objectif est d’assurer que ces tensions n’affectent plus la préparation des joueurs à l’avenir. Cela permettrait de prévenir tout risque de sanctions de la part de la Confédération africaine de football (CAF). À ce titre, la Fécafoot a réitéré son engagement à respecter les règles et règlements en vigueur.