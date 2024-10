Cameroun : le siège de la CCA Bank transféré à Douala

Le 19 octobre 2024, la CCA Bank a inauguré son nouveau siège social à Douala en présence de personnalités influentes telles que Louis Paul Motaze, ministre des Finances, et Samuel Eto’o Fils, président de la Fédération camerounaise de football. Cet événement marque une étape clé pour cette institution financière devenue un acteur majeur au Cameroun, avec 54 agences à travers le pays et un engagement fort en faveur de l’inclusion des femmes dans ses rangs dirigeants.

Ce week-end n’a pas été du tout repos pour le ministre camerounais des Finances Louis Paul Motaze, et pour cause. En compagnie de ses collègues du Travail et de la Prévoyance sociale, des Petites et Moyennes Entreprises, de Filippo Scammacca Del Murgo, Ambassadeur d’Italie au Cameroun, au Tchad et en République centrafricaine, de Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, gouverneur de la région du Littoral et de Samuel Eto’o Fils, président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), procédait le 19 octobre 2024, à l’inauguration de l’impressionnant nouveau siège social de la Cca (Crédit communautaire d’Afrique) Bank, situé rue Joss à Bonanjo – Douala.

On a également noté la présence à cette cérémonie très courue, des autorités administratives, militaires, judiciaires, politiques, religieuses et traditionnelles, des dirigeant d’entreprises, des employés dévoués, des clients de marque et autres.

Une nouvelle ère pour la CCA Bank : modernité, inclusion et expansion

Selon Monsieur Albert Nkemla, président du Conseil d’administration (Pca) de cette institution, « ce bâtiment moderne de 15 étages représente une étape importante pour la banque, qui s’engage à améliorer ses services pour ses clients locaux et internationaux. Ce joyau architectural constitue un investissement majeur pour notre institution financière qui opère au Cameroun à travers 54 agences. En 2018, nous avons obtenu l’agrément pour devenir une banque avec un capital d’environ 15 milliards de Fcfa. Depuis lors, Cca Bank travaille sans relâche pour se hisser parmi les leaders du marché ».

« Avec une équipe dynamique de 700 employés, dont 65% de femmes, nous avons ouvert 43 679 comptes en 2023, ce qui témoigne de notre détermination à servir efficacement notre clientèle. Nous sommes déterminés à bâtir un avenir prometteur pour nos clients et notre communauté.», ajoute-t-il.

« Je suis très contente de voir les femmes à la tête d’une si grande institution financière dans notre pays. Et je saisis cette heureuse opportunité, pour louer l’initiative du Crédit Communautaire d’Afrique Bank (Cca Bank), qui a fait confiance au trio, Madame Margueritte Fonkwen Atanga comme Directrice générale, ainsi que Madame Alvine Tiwoda et Madame Kaltoum Bawa, en tant que Directrices générales adjointes », déclare l’étudiante Francine M.

« Cette initiative est pour moi, une invite à l’endroit des femmes, à plus d’ardeur au travail, à prôner pour l’excellence dans tout ce qu’elles entreprennent. Ce n’est qu’ainsi qu’elles vont continuer à mériter de la confiance de leurs hiérarchies », conclut-elle.

Fondée en 1997 à Bafoussam en tant qu’institution de microfinance, Cca Bank est devenue opérationnelle en 1998 et s’est rapidement imposée comme la première microfinance du Cameroun.