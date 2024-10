Cameroun : la 24è Semaine de la langue italienne dans le monde lancée à Yaoundé

La 24è édition de la Semaine de la langue italienne dans le monde se déroule du 14 au 20 octobre 2024. Pour lancer les travaux, Filippo Scammacca Del Murgo, Ambassadeur d’Italie au Cameroun, au Tchad et en République centrafricaine a tenu une conférence de presse, le 14 octobre 2024, à sa résidence, située au quartier Bastos, à Yaoundé. Le diplomate était accompagnépar Mvogo Mbassi, inspecteur pédagogique au ministère camerounais des enseignements secondaires.



Selon Filippo Scammacca Del Murgo, Ambassadeur d’Italie au Cameroun, au Tchad et en République centrafricaine, « l’italien n’est pas une langue de communication internationale et donc ceux qui décident de l’apprendre n’ont pas la motivation de se relier à des peuples lointains, à vendre, à acheter. Mais pourquoi autant de personnes décident de l’apprendre ? Certainement le fait que nous n’avons pas les casse-tête de la conjugaison des participes passés n’est pas une raison suffisante. Pourtant l’italien a une énorme diffusion dans le monde. Dans plusieurs pays, l’italien est la deuxième langue enseignée. C’est par exemple le cas de l’Australie ».

« Au Cameroun, l’augmentation de cet intérêt est palpable. L’italien est enseigné dans 4 universités publiques et 3 universités privées, 70 écoles secondaires, une école primaire et maternelle depuis l’année dernière. L’université de Maroua qui forme les enseignants et qui va bientôt décerner un titre de doctorat en italien à une jeune étudiante, est en train d’ouvrir une filière d’enseignement d’italien, ouverte à tous les étudiants, les nouvelles universités de Bertoua et d’Ebolowa vont aussi enseigner l’italien », a poursuivi le diplomate.

« L’Italien est indissociable de l’Italie »

« La raison principale de cet intérêt dépend du fait que l’Italien est indissociable de l’Italie. Apprendre l’Italien, c’est donc avoir accès non seulement à une littérature et à un pays, mais aussi à une culture qui continue à impressionner le monde, qui génère constamment de nouveaux produits, de l’innovation, des valeurs esthétiques, morales, existentielles, de société de capacités. Et c’est également par la force des produits italiens qui se sont imposés d’eux-mêmes, et sans grandes activités promotionnelles », conclut-il.

Au cours de cette rencontre, qui avait mobilisé les journalistes locaux et internationaux, le thème retenu pour cette édition : « L’Italie et le Livre : le Monde entre les lignes », avait été expliqué jusqu’aux moindres détails et le programme avait été présenté. Cette année, ladite semaine est pleine d’activités et nouveautés, surtout la tenue des États généraux avec les décideurs camerounais, les promoteurs, les enseignants et d’autres. Les activités vont aussi se dérouler dans les villes de Douala, Maroua et Dschang.