Cameroun: identification imminente des conducteurs de moto-taxi à Douala

En prélude à la vaste campagne d’enrôlement des conducteurs de moto-taxi de la ville de Douala, laquelle initiée par le Dr Roger Mbassa Ndine, maire de cette ville, Samuel Frank Mvondo Mvondo, Directeur général de l’Établissement DIVINE, et par ailleurs promoteur du Concept Moto Afrique, a convié les hommes et femmes des médias, et les responsables des syndicats des moto-taxis, à une conférence de presse, le 8 juillet 2024, au siège de son Établissement situé au quartier Bonamoussadi à Douala 5.

Prenant la parole, Samuel Frank Mvondo Mvondo, présente le bien-fondé de cette opération « Cette opération arrive après de nombreux écarts de comportement observés par les acteurs de ce secteur d’activité. Dans le souci constant de tordre le cou à l’insécurité grandissante dans la ville de Douala et dont le moyen de transport le plus utilisé est le moto-taxi, il était de bon ton que les conducteurs de ce secteur soient identifiés, par une chasuble.

Et pour y parvenir, les propriétaires de ces engins à deux roues, devront se munir d’une carte nationale d’identité, d’une carte grise de la moto, d’un permis de conduire Catégorie A et d’une police d’assurance. Une fois ces pièces réunies, ils devront se faire identifier, aux différents points indiqués. » Il y a entre autres points d’enrôlement :

Douala 1 er : Salle des fêtes d’Akwa

Douala 2è : Centre multifonctionnel de Douala 2è

Douala 3è : Mairie de Douala 3è

Douala 4è : Cercle municipal de Bonabéri

Douala 5è : Maire de Douala 5è

« Je salue cette initiative, car depuis quelques années, qu’on soit à la maison ou dehors, nous vivons la peur dans le ventre. La multitude de moto-taxis, dont nous apprécions l’avènement, pour résoudre le problème de transport dans notre pays, nous donne déjà un goût tellement amer. Ce secteur d’activité est devenu un fourre-tout. Parmi eux, il y en a qui gagnent honnêtement leur vie. Mais constat bien mené, beaucoup de bandits de grands chemins s’y sont infiltrés. Ils arrachent les sacs, les téléphones, les motos, agressent, pillent les lieux de commerce, violent les filles. Bref, ils rôdent partout comme des lions dans la savane, cherchant qui dévorer », a indiqué la couturière Alice M.

« J’ose croire que cette opération, que je nomme ‟tamis aux très petits trous‟, sera faite en toute rigueur, afin de séparer le bon grain de l’ivraie. J’émets le vœu de ce que cette opération perdure, et fasse également tâche d’huile dans d’autres régions du pays. Mieux vaut avoir peu de motos avec des hommes sérieux, que d’avoir beaucoup de motos avec dans le lot, des hommes sans foi ni loi », ajoute-t-elle.

Il faut signaler que cette vaste campagne annoncée lors de la rencontre avec les journalistes, démarre le 11 juillet prochain. Et ceux des conducteurs de moto-taxi qui ne se seront pas conformés d’ici le mois de septembre 2024, surtout que le problème de finance ne va pas se poser, n’auront pas le droit d’exercer dans la ville de Douala.