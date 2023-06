Cameroun : la ville de Douala s’enrichit d’une infrastructure sportive

La ville de Douala vient de s’enrichir d’une nouvelle infrastructure sportive « L’Arena Francis Ngannou Academy », dédiée aux sports de combat, précisément au Mixte Martial Arts (MMA). C’est une initiative du double champion du monde Francis Ngannou, qui est venu en personne, ce jour 27 juin 2023, présider la cérémonie d’inauguration de cette nouvelle Arène.

Pour l’occasion, 6 combats professionnels (5 masculins et 1 féminin) ont été disputés, en présence du représentant du gouverneur de la région du Littoral, l’inspecteur général Simplice Kegne, des autorités administratives, militaires, politiques, traditionnelles et religieuses, y compris les passionnés du MMA.

Les combats camerounais haut la main

Après la coupure du ruban devant ce bel édifice peint en blanc vert, en plein cœur de Denver quartier Bonamoussadi à Douala, suivie de la phase des allocutions et la bénédiction du ring de boxe et de la superbe cage flambant neuve, l’infrastructure est inaugurée avec six combats de haut niveau, tous remportés par les Camerounais, par KO, sur carreau, soumission ou encore abandon. La crème des combattants du terroir a vaincu les athlètes du Ghana, du Togo, du Gabon, du Nigeria, du Congo et de la Côte d’Ivoire.

Pour Francis Ngannou, promoteur, « c’est une première étape qui a été accomplie. Et la mission ne fait que commencer. Le bijou est là, maintenant il faut mettre en place un bon management, pour exploiter et mettre ça à la disposition, pour que les jeunes combattants puissent en profiter. Concernant les six combats internationaux d’exhibition. Techniquement le niveau était là, ça me motive et ça nous encourage ».

« Un endroit où nous pourrons organiser les combats de MMA »

« A travers son département Premier Projects et dans le cadre de ses œuvres sociales, La Royale des jeux du Cameroun S.A. s’est engagée à mettre sur pied, en partenariat avec la Fondation Francis Ngannou, (qui a pour mission de fournir à la jeunesse, les compétences nécessaires pour élargir leurs horizons et de réaliser leurs rêves), un complexe sportif multifonctionnel destiné au recrutement, à l’encadrement, à la formation et à la préparation des jeunes camerounais et étrangers à la pratique des Arts Martiaux Mixtes (MMA) », a indiqué Victoire Lajoie Kuiya, Directeur général de La Royale des jeux du Cameroun S.A.

Selon Alexandre Qader, Directeur des opérations de ladite entreprise, « Au-delà de sa mission commerciale, La Royale des jeux du Cameroun S.A. est une entreprise citoyenne de droit camerounais dotée d’un réel engagement de responsabilité sociale envers les communautés qui constituent son environnement. D’où, l’inauguration ce jour 27 juin 2023, à Denver-Bonamoussadi, dans le 5è arrondissement de la ville de Douala, du Complexe Sportif « Premier Projects Arena & Academy by Francis Ngannou Foundation », suivie d’une compétition. « Maintenant nous avons un endroit où, nous pourrons organiser les combats de MMA », a déclaré Monsieur Jallah Henry, président de Pitbull Management Africa.

Encadrement des jeunes aux Arts martiaux mixtes

Parlant du Complexe Sportif « Premier Projects Arena & Academy by Francis Ngannou Foundation », c’est un bâtiment qui s’étend sur une superficie d’environ 1200m², composé de deux salles d’entraînement principales intégrant un ring et un octogone et de trois bureaux. Ce joyau architectural sportif est destiné à accompagner le Champion Mondial du MMA Francis Ngannou à travers sa fondation « Francis Ngannou Foundation », dans la formation et l’encadrement des jeunes aux Arts martiaux mixtes (MMA). L’ouverture de cette infrastructure vient ainsi répondre aux besoins de recrutement, de formation, d’encadrement et de préparation des jeunes gens, de tout horizon qui désirent pratiquer du MMA (Arts martiaux mixtes) et en faire un métier. Il a donc pour but :

Révéler les talents ;

Concrétiser les rêves des jeunes sportifs ;

Accompagner les jeunes sportifs vers le plus haut niveau (national et international) ;

Donner aux jeunes talents les moyens d’atteindre leurs objectifs les plus ambitieux dans le sport et plus particulièrement le MMA ;

Faciliter les entraînements et préparations individuels ou collectifs

Le Mixte Martial Arts sort progressivement de l’ombre

La Royale des jeux du Cameroun S.A., pour ne pas la nommer, est une entreprise commerciale spécialisée dans l’ingénierie des jeux, les paris sportifs, la loterie, les jeux virtuels. Elle a vu le jour le 10 juin 2010 dans la ville de Douala et ses activités couvrent aujourd’hui l’ensemble des dix régions du Cameroun. Elle a à sa tête, Victoire Lajjoie Kuiya, Directeur général et Alexandre Qader, Directeur des opérations.

Au terme de ces combats de haut niveau, qui ont failli couper le souffle à certaines personnes ou à pousser d’autres à s’éclipser pour un moment avec leurs enfants, les chèques ont été remis à tous les combattants (200 000 fcfa pour les perdants et 500000 fcfa et des ceintures pour les vainqueurs).

Grâce à ce cadeau, le Mixte Martial Arts sort progressivement de l’ombre à la lumière, dans le pays-continent (République du Cameroun) de Francis Ngannou.