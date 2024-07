Burundi : Le Président Ndayishimiye célèbre la découverte d’une mine de Cassitérite à Kirundo

Le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, célèbre la découverte d’une mine de cassitérite à Kirundo, vue comme une aubaine économique pour le pays.

En pleine crise socio-économique, le Burundi vient de vivre un événement qui pourrait bien changer le cours de son histoire. La récente découverte d’une mine de cassitérite et de coltan dans la province de Kirundo a été saluée par le président Évariste Ndayishimiye comme un trésor capable de sortir le pays de la pauvreté.

Un trésor enfoui sous terre

Lors de sa visite à la société minière Bumeco, le président Ndayishimiye a été informé de la découverte spectaculaire d’une mine de cassitérite et de coltan dans la région de Murehe. Les dirigeants de Bumeco ont révélé que cette mine, exploitée par les colons belges avant d’être scellée et cachée, contient près de 12 700 000 tonnes de cassitérite, une richesse estimée à plus de 50 milliards de dollars.

Cette mine, exploitée pendant cinquante ans par les Belges et ensuite hermétiquement fermée, a été redécouverte par hasard. Les colons avaient scellé les tunnels avec du béton armé, les recouvrant de terre et plantant des arbres pour dissimuler leur présence. Le président Ndayishimiye, visiblement indigné par ces révélations, a exprimé son mécontentement face à cette manipulation historique.

Un potentiel économique immense

Pour le président burundais, cette découverte est une opportunité sans précédent. Il a souligné que les ressources de cette mine pourraient non seulement sortir le pays de ses difficultés économiques actuelles mais aussi transformer durablement son avenir. « Ces 50 milliards de dollars sont de quoi sortir le Burundi de ses problèmes jusqu’au jour du jugement dernier », a déclaré Ndayishimiye avec enthousiasme.

Le potentiel de cette mine pourrait avoir des répercussions positives sur l’économie burundaise. En effet, l’exploitation de ces ressources pourrait générer des revenus significatifs, créer des emplois et attirer des investisseurs étrangers. Le président a exhorté les sceptiques à croire en cette découverte et à voir le Burundi comme un véritable « Jardin d’Eden » regorgeant de richesses naturelles.

Des voix sceptiques et des défis à relever

Malgré l’enthousiasme du président et des dirigeants de Bumeco, de nombreux Burundais restent sceptiques. L’absence d’études préalables d’exploration et le passé tumultueux des promesses non tenues alimentent les doutes. Cependant, le président Ndayishimiye semble déterminé à prouver la véracité de cette découverte et à capitaliser sur ce potentiel minier pour revitaliser l’économie nationale.