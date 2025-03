Burundi : le PAM lance un cri d’alarme face à l’afflux de réfugiés congolais

L’afflux massif de réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo (RDC) met à rude épreuve les capacités du Programme alimentaire mondial (PAM) au Burundi.

L’organisation appelle à une aide d’urgence pour faire face à cette situation critique.

Un afflux sans précédent de réfugiés congolais

Depuis janvier 2025, près de 70 000 personnes, majoritairement des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont fui les violences qui s’intensifient dans l’est de la RDC pour chercher refuge au Burundi. Ces nouveaux arrivants viennent s’ajouter aux 90 000 réfugiés déjà présents sur le territoire. La situation met à mal les capacités d’accueil et d’assistance du pays. L’escalade du conflit congolais laisse entrevoir une crise humanitaire de plus grande ampleur.

Des moyens insuffisants pour une crise grandissante

Face à cette situation, les infrastructures et les ressources disponibles sont rapidement arrivées à saturation. Le stade de Rugombo, l’un des principaux sites d’accueil, abrite à lui seul 40 000 réfugiés. Des conditions de vie extrêmes y sont rapportées. Une forte promiscuité y favorise la propagation de maladies. Huit cas suspects de choléra ont déjà été recensés, une situation qui inquiète les humanitaires.

Les besoins alimentaires sont aussi critiques. Le PAM, qui prend actuellement en charge , a dû réduire les rations alimentaires distribuées, passant de 75 % à 50 % en mars dernier. Faute de financements supplémentaires, ils risquent de ne plus pouvoir assurer une assistance alimentaire dès juillet.

Un appel urgent à la solidarité internationale

Pour répondre à cette crise, le PAM estime avoir besoin de 19,8 millions de dollars pour assurer l’aide alimentaire jusqu’à la fin de l’année. Cependant, les fonds tardent à arriver, compromettant gravement la survie de milliers de réfugiés. Cette situation expose les conséquences dramatiques des conflits persistants en RDC et la nécessité d’une mobilisation rapide de la communauté internationale.