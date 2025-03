Crise en RDC : plus de 60000 Congolais ont fui vers le Burundi en raison de l’ampleur de la violence

En seulement deux semaines, plus de 60 000 citoyens congolais ont fui vers le Burundi, fuyant les violences meurtrières en République Démocratique du Congo (RDC). Beaucoup de ces familles avaient déjà été déplacées à l’intérieur de leur pays et cherchent désormais refuge au Burundi. La plupart de ceux qui arrivent sont des femmes et des enfants qui ont réussi à échapper au conflit au Congo.

Ils sont plus de 60 000 citoyens congolais qui ont fui la République Démocratique du Congo vers le Burundi. À mesure que les combats approchent de la ville d’Uvira, proche du poste frontière officiel, le nombre de personnes déplacées en raison de la guerre qui oppose l’armée congolaise au mouvement AFC/M23 devrait augmenter. Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, salue la décision du Burundi d’accorder le statut prima facie aux réfugiés, garantissant qu’ils reçoivent une protection immédiate et une aide humanitaire essentielle.

Allouer des terres supplémentaires pour agrandir les sites de réfugiés

Ces nouveaux arrivants sont pour la plupart des citoyens congolais, déjà déplacés par les conflits passés, et désormais contraints de fuir à nouveau en raison de nouveaux affrontements. Brigitte Mukanga-Eno, la Représentante du HCR au Burundi, a récemment rendu visite aux réfugiés à Kaburantwa, où elle a écouté leurs préoccupations et évalué leurs besoins. Ceux qui arrivent sont transférés vers le site de réfugiés de Musenyi, qui peut accueillir 10 000 personnes.

Le personnel du HCR participe à l’enregistrement et au transport, garantissant ainsi la réinstallation des réfugiés en toute sécurité. Le gouvernement du Burundi prévoit également d’allouer des terres supplémentaires pour agrandir les sites de réfugiés, en fournissant abris et soutien nécessaire.