Burkina : manifestation devant l’ambassade des États-Unis à Ouagadougou

Une manifestation a eu lieu devant l’ambassade des États-Unis à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour exprimer le mécontentement des soutiens du régime militaire face aux accusations d’exactions portées contre l’armée par Human Rights Watch (HRW) et relayées par les États-Unis et le Royaume-Uni.

Les manifestants exigeaient une clarification de la part des États-Unis et la fin de l’ingérence dans les affaires intérieures du Burkina Faso. Ils dénonçaient le rapport de HRW et la déclaration conjointe des États-Unis et du Royaume-Uni comme étant basés sur des informations non vérifiées et portant atteinte à la souveraineté du pays.

Relations bilatérales en cause

La manifestation met en évidence le soutien populaire dont bénéficie le régime militaire au pouvoir, arrivé au pouvoir par un coup d’État en janvier 2023. Les manifestants voient dans ce régime un espoir de mettre fin à l’insécurité djihadiste qui frappe le pays depuis plusieurs années.

Cette manifestation risque de fragiliser les relations entre le Burkina Faso et les États-Unis, qui étaient jusque-là un partenaire important du pays. L’aide américaine, notamment humanitaire, est d’une importance capitale pour le Burkina Faso, confronté à une crise alimentaire majeure.