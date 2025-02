Burkina Faso : la visite du cardinal Pietro Parolin, un message d’espérance et de paix

Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du Vatican, effectue une visite au Burkina Faso, marquée par des rencontres diplomatiques et des célébrations religieuses.



Depuis le 14 février 2025, le Burkina Faso reçoit une visite d’importance : celle du cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du Vatican. Reçu en grande pompe à Ouagadougou, il marque un temps fort pour la communauté catholique et l’ensemble du peuple burkinabè. Entre rencontres diplomatiques et célébrations religieuses, son séjour s’inscrit dans un contexte où l’espérance et la paix restent plus que jamais attendues.

Une arrivée sous le signe du dialogue et du renforcement des liens

Dans la soirée du 14 février, le cardinal Pietro Parolin a atterri à Ouagadougou, où le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo, plusieurs membres du gouvernement et des personnalités ecclésiastiques l’ont accueilli. Sa venue coïncide avec la clôture du jubilé des 125 ans d’évangélisation du Burkina Faso, une occasion symbolique qui renforce les liens entre l’Église locale et le Vatican. En tant que chef de la diplomatie du Saint-Siège, il porte également un message politique et spirituel fort dans un pays marqué par l’insécurité et les tensions sociales.

Un jubilé fédérateur pour toutes les confessions

Moment phare de son voyage, la messe solennelle du 16 février au sanctuaire marial de Yagma réunira des fidèles venus de tout le pays et au-delà. Placé sous le thème « L’Église Famille de Dieu au Burkina Faso : 125 ans d’évangélisation, bilan des options pastorales et perspectives pour un nouveau départ », cet événement transcende la communauté catholique. Les organisateurs ont invité musulmans, protestants et croyants d’autres confessions, affirmant ainsi la volonté d’unité dans un contexte national difficile.

Le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque émérite de Ouagadougou, a qualifié cette visite de moment de réconfort, soulignant que « le cardinal Parolin est attendu comme un Messie, porteur d’espérance et de paix ». Cette déclaration reflète l’importance de sa présence dans un pays frappé par des violences terroristes ayant causé près de 20 000 morts et plus de deux millions de déplacés.

Une mission diplomatique et pastorale

Au-delà des célébrations religieuses, le cardinal Parolin enchaînera plusieurs rencontres stratégiques. Il s’entretiendra avec les plus hautes autorités du pays et les évêques de la Conférence épiscopale Burkina-Niger. Son programme prévoit aussi des discussions avec des responsables religieux musulmans et protestants, ainsi que des chefs coutumiers, dans un effort pour encourager le dialogue interreligieux, essentiel à la stabilité nationale.

Il consacrera également une partie de son séjour aux acteurs de la pastorale sociale de l’Église, engagés dans l’aide aux déplacés internes et aux populations vulnérables. Avant de quitter le Burkina Faso, il rencontrera les prêtres, religieux, religieuses, laïcs et jeunes aspirants, réaffirmant ainsi l’engagement du Vatican à soutenir l’Église locale dans sa mission sociale et spirituelle.