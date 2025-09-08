Burkina Faso : une avocate arrêtée après des critiques contre la junte

Sidoine

Lecture 2 min.
Me Ini Benjamine Esther Doli

Au Burkina Faso, l’arrestation de l’avocate Ini Benjamine Esther Doli a suscité l’indignation du barreau. Accusée de « trahison » et d’« outrage » au chef de l’État, elle avait dénoncé sur Facebook les violations des droits humains commises par la junte du capitaine Ibrahim Traoré. Alors que son lieu de détention reste inconnu, cette affaire illustre l’escalade répressive contre les voix dissidentes.

Une avocate burkinabè, Me Ini Benjamine Esther Doli, a été arrêtée à Ouagadougou dans la nuit du 31 août au 1er septembre. Accusée de « trahison » et d’« outrage » au chef de l’État, elle est détenue après avoir publiquement dénoncé les dérives du régime militaire du capitaine Ibrahim Traoré.

Une arrestation controversée

Selon le bâtonnier du Burkina Faso, des hommes armés se présentant comme des gendarmes ont forcé l’accès au domicile de l’avocate avant de l’emmener de force. Son lieu de détention reste inconnu. Le barreau a exigé sa libération immédiate.

Le parquet affirme que plusieurs publications sur le compte Facebook de Mme Doli constituent des infractions pénales. L’avocate y dénonçait des « violations des droits humains » et critiquait la gouvernance de la junte. Elle avait aussi adressé une lettre ouverte à Vladimir Poutine, appelant Moscou à intervenir pour la libération de détenus « injustement incarcérés ».

Un climat de répression croissant

Depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2022, le capitaine Traoré a multiplié les mesures contre les voix dissidentes : avocats, journalistes, militaires et militants de la société civile sont régulièrement arrêtés ou enlevés. Tout en se réclamant d’une « révolution souverainiste », la junte assume ouvertement que le pays « n’est pas une démocratie ».

Alors que le Burkina Faso reste en proie à une insurrection djihadiste qui fait rage depuis plus de dix ans, l’arrestation de Me Doli illustre la fragilité de l’espace civique. La lutte pour la sécurité semble désormais se conjuguer avec un rétrécissement des libertés fondamentales.

Avatar photo
Sidoine observe, écoute et raconte l’Afrique telle qu’elle se vit au quotidien. Sur Afrik.com, il mêle récits, portraits et analyses pour donner chair aux événements et aux débats qui animent le continent
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko

Sénégal : le gouvernement Diomaye-Sonko resserre les rangs dans un contexte de refondation nationale

Au Sénégal, le pouvoir s'organise autour d’un cap stratégique affirmé, mêlant fidélité politique et ambition de transformation radicale. Plus d’un an après son arrivée...
Le Président bissau-guinéen, UUmaro Sissoco Embalo

Guinée-Bissau : Embalo défie la Constitution et prolonge son mandat

En Guinée-Bissau, le mandat d’Umaro Sissoco Embalo a pris fin le 5 septembre, mais le président a annoncé qu’il resterait au pouvoir jusqu’à l’élection...
Drapeau du Tchad

Tchad : le réveil d’une génération face à la junte

Le Tchad compte aujourd’hui plus de 21 millions d’habitants, dont une majorité écrasante de jeunes. Cette dynamique démographique pourrait être une chance historique pour...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES AOUT 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025