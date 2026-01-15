Burkina Faso : la Fédération limoge Brama Traoré après l’échec à la CAN

La Fédération burkinabè de football a mis fin, mercredi 14 janvier, aux fonctions de Brama Traoré à la tête de la sélection nationale, moins d’un an après sa nomination. Cette décision fait suite à l’élimination des Étalons en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, jugée insuffisante au regard des ambitions affichées. Battu sans appel par la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso n’a pas atteint l’objectif minimal fixé par ses dirigeants.

Le couperet est tombé ce mercredi 14 janvier au siège de la Fédération burkinabè de football (FBF). Après seulement dix mois à la tête de la sélection nationale, Brama Traoré a été officiellement démis de ses fonctions de sélectionneur. Cette décision, qui emporte également l’ensemble de son staff technique, intervient au lendemain d’une campagne continentale jugée insuffisante par les instances dirigeantes du sport burkinabè. Le technicien local paie cash une élimination précoce qui n’a pas répondu aux attentes d’un peuple passionné de football.

Une élimination cinglante face au voisin ivoirien

Le destin de Brama Traoré s’est scellé lors du huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Face aux Éléphants de la Côte d’Ivoire, les Étalons n’ont pas pesé lourd, s’inclinant sur un score sans appel de 3-0. Malgré une phase de poules correcte où ils avaient décroché la deuxième place du groupe E, les coéquipiers d’Hervé Koffi ont semblé impuissants face au tenant du titre. Cette défaite brutale a servi de déclencheur à la FBF, qui a estimé que le contenu de jeu et les résultats étaient largement en deçà du potentiel de l’effectif actuel.

Dans un communiqué officiel, le président de la fédération, Oumarou Sawadogo, a été on ne peut plus clair sur les raisons de ce limogeage. L’objectif assigné à Brama Traoré était d’atteindre, au minimum, le dernier carré de la compétition. Pour la FBF, le Burkina Faso a acquis un nouveau statut sur la scène africaine grâce à ses performances passées, notamment la finale de 2013 et les demi-finales de 2017 et 2021. Ne pas figurer parmi les quatre meilleures nations du continent est désormais considéré comme un échec majeur, provoquant une vive déception chez les supporters et les décideurs.

Un bilan mitigé et des chantiers inachevés

Nommé en mars 2024 pour succéder à Hubert Velud, Brama Traoré avait pour mission de stabiliser l’équipe tout en assurant une qualification pour le Mondial 2026. Malheureusement, le parcours des Étalons vers la Coupe du monde s’est arrêté prématurément lors des éliminatoires, privant le pays d’une première participation historique.

L’ancien international, qui avait brillé avec les sélections de jeunes, quitte son poste alors que le ministère des Sports vient de connaître un remaniement. La Fédération doit désormais se mettre en quête d’un nouveau profil capable de redonner de l’ambition à une équipe nationale à la croisée des chemins.