Burkina-Faso : la 17e édition du SIAO s’ouvre officiellement ce vendredi

La 17e édition du Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO) s’ouvre ce 25 octobre, mettant en avant l’artisanat africain et l’autonomisation des jeunes.

Ce vendredi 25 octobre 2024 marque le début de la 17e édition du Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO). Ce rendez-vous biennal, devenu une référence incontournable sur le continent africain, se déroule sous le thème « Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation ». Plus de 4 000 exposants, venant d’une trentaine de pays, se réunissent pour promouvoir l’artisanat africain et offrir de nouvelles perspectives économiques aux jeunes. Ce thème met en lumière l’importance de l’artisanat dans l’autonomisation des jeunes et son rôle dans la croissance économique du continent.

Un espace d’échanges et de promotion de l’artisanat africain

Le SIAO 2024 ne se contente pas d’être une simple exposition. C’est un lieu où artisans et acheteurs professionnels de divers horizons se rencontrent, échangent et négocient. Avec la participation de 150 acheteurs professionnels, ce salon offre des opportunités commerciales uniques pour les artisans africains. Le Burkina Faso, en tant qu’organisateur, montre son engagement envers le secteur artisanal, vecteur important de développement économique, en encourageant les jeunes à embrasser ce domaine prometteur.

Parmi les points forts de cette édition figure le « village de l’AES » (Alliance des États du Sahel), un espace spécialement dédié au Burkina Faso, au Mali, et au Niger, les trois pays membres de cette alliance. Cette initiative valorise le patrimoine artisanal de ces pays en proie à des défis sécuritaires mais désireux d’affirmer leur identité et leur solidarité par la culture et l’économie. Les visiteurs auront l’occasion de découvrir des créations qui témoignent de la richesse culturelle de cette région sahélienne.

Des activités variées pour valoriser l’artisanat

Outre les expositions et ventes traditionnelles, le SIAO propose une large gamme d’activités qui enrichissent l’expérience des visiteurs et des participants. Le salon prévoit des rencontres B to B, des concours d’artisans, des animations culturelles, et même des ateliers vivants pour sensibiliser le public aux techniques artisanales. L’une des grandes innovations de cette édition est l’espace « SIAO KID’S », conçu pour initier les enfants à l’artisanat, les inspirant ainsi à développer un intérêt pour ce secteur dès leur plus jeune âge.

Le rôle de l’artisanat dans l’autonomisation des jeunes

Avec un taux de chômage élevé parmi les jeunes africains, l’artisanat est une alternative qui peut leur offrir des opportunités d’emploi et d’indépendance financière. Le SIAO 2024 se concentre sur la jeunesse en intégrant des ateliers et des activités qui montrent comment l’artisanat peut être un moteur d’autonomie. Pour le gouvernement burkinabè, cet évènement est un moyen de promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes tout en préservant et valorisant les savoir-faire endogènes, piliers de l’identité africaine.

Une mobilisation internationale pour le rayonnement de l’artisanat africain

Avec la participation de 30 pays, le SIAO renforce son ambition de devenir un centre de promotion de l’artisanat africain à l’échelle mondiale. Au total, 355 000 visiteurs, dont 350 journalistes, sont attendus pour couvrir et vivre cette expérience culturelle. Le groupe de médias E-Media, principal diffuseur de l’événement, s’est engagé à partager chaque instant de ce salon à travers divers supports pour garantir une visibilité maximale.