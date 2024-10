Ouagadougou accueille le SIAO 2024 dans un contexte sécuritaire délicat

Le Burkina Faso s’apprête à accueillir le Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) 2024, dans un contexte sécuritaire tendu mais avec des mesures renforcées pour assurer la sécurité des participants.

Le Burkina Faso s’apprête à vivre la 17e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO), l’un des événements les plus attendus du pays et du continent. Prévu pour s’ouvrir le vendredi 25 octobre 2024, le salon a pour thème cette année « L’artisanat africain, entreprenariat des jeunes et autonomisation ». Un thème en parfaite adéquation avec les ambitions du Burkina Faso et de ses partenaires de promouvoir l’artisanat comme moteur de développement et levier d’autonomisation des jeunes.

Des mesures de sécurité renforcées pour une édition sous tension

Environ 2 000 exposants venus de plus d’une vingtaine de pays participeront à cet événement. Cette diversité d’exposants fait du SIAO un espace unique pour découvrir les savoir-faire africains et les innovations artisanales qui contribuent à l’économie locale et régionale.

Cette édition du SIAO se déroulera dans un contexte de crise sécuritaire accumulée au Burkina Faso. Conscient des enjeux, le comité d’organisation, en collaboration avec les autorités, a mis en place des mesures drastiques pour assurer la sécurité des participants et visiteurs. Oumarou Barro, secrétaire général du ministère de l’Industrie et du Commerce et vice-président du comité d’organisation, a rassuré sur ce point : « Toutes les dispositions sont prises par les vaillantes forces de défense et de sécurité pour la tenue du salon. en toute quiétude. »

Face aux menaces qui pèsent sur le pays, ces mesures sont indispensables pour garantir la sérénité de l’événement, qui prévoit d’accueillir environ 350 000 visiteurs.

Nouveautés et innovations pour faciliter l’accès au salon

Parmi les innovations de cette 17e édition, la création d’une plateforme numérique de vente de billets, baptisée « e-SIAO », devrait faciliter l’accès des visiteurs au salon tout en favorisant les attroupements et les longues files d’attente. De plus, plusieurs portes d’entrée ont été prévues afin de fluidifier le passage des visiteurs.

Ce nouveau dispositif numérique s’inscrit dans une dynamique de modernisation du SIAO, qui cherche à offrir une expérience plus fluide et sécurisée aux visiteurs. Cette année, plusieurs pays comme la Russie, l’Iran, la Zambie et la Libye participeront pour la première fois, élargissant ainsi la portée internationale de l’événement.

Un rendez-vous crucial pour l’économie artisanale africaine

Le SIAO demeure un pilier fondamental pour le secteur de l’artisanat en Afrique. Au-delà de sa dimension économique, il constitue une plateforme pour échanger des idées, nouer des partenariats commerciaux et valoriser les produits artisanaux africains. De nombreux acheteurs et professionnels venant d’Afrique, d’Europe, d’Asie et d’Amérique ont déjà confirmé leur participation, soulignant l’importance mondiale de ce salon.