Burkina Faso : 36 VDP et 17 militaires tombent au front de la lutte contre le djihadisme

Les Forces de défense et de sécurité burkinabè ont perdu 53 hommes dans un affrontement avec les djihadistes.

36 Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et 17 soldats, c’est le nombre d’hommes perdus, lundi, par les Forces de défense et de sécurité à Koumbri (province du Yatenga) dans la région du Nord. L’armée a fait ce point, ce mardi, à travers un communiqué. Le 12e Régiment d’infanterie commando (RIC) a été déployé dans la localité « pour permettre la réinstallation des populations qui ont quitté la zone, depuis plus de deux ans ». Sur leur chemin, les hommes du régiment ont croisé les forces ennemies. Les affrontements ont été très violents, à l’aube du lundi 4 septembre 2023. En dehors des morts, l’armée dénombre également une trentaine de blessés « évacués et pris en charge ».

Des terroristes abattus

La riposte de l’armée a permis de mettre en déroute les assaillants et détruire leur matériel de combat. Le communiqué de l’armée parle aussi de plusieurs terroristes neutralisés sans préciser le nombre exact. Il sied de rappeler que l’armée continue de mener des opérations de ratissage dans la région. Afin de « mettre hors d’état de nuire les éléments terroristes résiduels en fuite ».

Des opérations menées entre le 7 août et le 1er septembre par les FDS et les VDP avaient permis d’éliminer 80 terroristes. Alors que dans le camp des FDS/VDP, des blessés et cinq morts avaient été dénombrés. Dans cette guerre asymétrique qui oppose l’armée burkinabè aux djihadistes, les VDP, qui sont des civils recrutés comme supplétifs de l’armée, payent le prix fort. Depuis leur déploiement, plusieurs dizaines d’entre eux ont déjà perdu la vie. Mais ceci n’émousse point l’ardeur de ces civils toujours fiers de combattre même au péril de leur vie.