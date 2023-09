Burkina Faso : l’armée neutralise des dizaines de terroristes

Au Burkina Faso, les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ne baissent pas la garde devant les djihadistes. Ces dernières semaines, plusieurs dizaines de terroristes ont été mis hors d’état de nuire.

Les dernières semaines ont été fructueuses pour les FDS et les VDP burkinabè dans la lutte contre les djihadistes. Ils ont pu éliminer près de 80 terroristes entre le 7 août et le 1er septembre 2023.

65 terroristes éliminés à l’Ouest et des populations réinstallées

« Le 7e Bataillon d’Intervention Rapide (7e BIR) a conduit un raid du 7 août au 1er septembre 2023 sur plusieurs repères terroristes du Kénédougou, du Houet et des Cascades. L’opération, minutieusement préparée et conduite sur la base de renseignements précis, a permis de nettoyer des localités comme Ouangolodougou, Konkala, Folonzon, Doutie, Soussié, Gouandougou, Poïkoro, Bolybana, Sirakoro et Diarakorosso », indique un communiqué de l’armée. Le bilan de cette vaste opération fait état de 65 terroristes abattus. D’importantes quantités d’armement, de munitions, de vivres, de moyens roulants et de moyens de communication furent confisqués par les FDS. Ces dernières ont enregistré cinq blessés, dont deux VDP.

Le succès de cette opération a permis la réinstallation des populations dans certaines localités que les habitants avaient désertées. Dans d’autres localités, les réseaux électrique et téléphonique ont même pu être restaurés. Le chef d’état-major général des armées a félicité les FDS et les VDP. Puis, il les a exhortés « à poursuivre, avec la même détermination, les efforts engagés dans le cadre de la reconquête du territoire national ».

Une dizaine de terroristes abattus à Silmiougou

Une autre intervention des forces burkinabè dans la localité de Silmiougou a permis de neutraliser une dizaine d’assaillants. Cette intervention est l’œuvre des éléments du Groupement d’unités mobiles d’intervention (GUMI), une composante de la police burkinabè. Les éléments du GUMI appuyés par des Volontaires pour la défense de la patrie, ripostaient à une « à une attaque survenue le vendredi 1er septembre 2023 contre une position des VDP dans les environs de Silmiougou ». Dépassé par la puissance de feu des forces burkinabè, le reste des assaillants a dû se replier. Dans leur fuite, ils ont abandonné sur place des armes et des moyens roulants. Côté burkinabè, un policier et quatre VDP sont tombés.