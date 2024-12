Burkina Faso : 14 millions de dollars pour répondre à la crise humanitaire croissante

Le Burkina Faso, confronté à une crise humanitaire de plus en plus sévère, a récemment bénéficié d’un soutien majeur de la part du Fonds humanitaire pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (FHRAOC) de l’ONU, qui a débloqué 14 millions de dollars pour aider les populations les plus vulnérables.

Cette aide financière, annoncée dans un communiqué de l’ONU, vise à répondre aux besoins urgents des Burkinabés affectés par l’insécurité, les déplacements massifs et les pénuries alimentaires. Le pays, en proie à des attaques terroristes répétées, fait face à une situation humanitaire catastrophique avec une forte augmentation des besoins.

Selon l’ONU, cette allocation intervient à un moment important, alors que les financements internationaux restent insuffisants face à la montée de la crise. Carol Flore-Smereczniak, la coordinatrice humanitaire de l’ONU pour le Burkina Faso, a souligné que cette aide reflétait un engagement collectif pour répondre aux priorités humanitaires urgentes identifiées dans le Plan de réponse humanitaire 2024.

Renforcer la coopération avec les acteurs nationaux

Les 14 millions de dollars seront utilisés pour soutenir environ 360 000 personnes, dont 210 000 femmes et filles, dans les secteurs essentiels tels que la sécurité alimentaire, la santé, l’eau et l’assainissement, ainsi que pour la protection et la nutrition. Les régions les plus affectées par l’insécurité, telles que la Boucle du Mouhoun, le Nord et le Sahel, bénéficieront prioritairement de ces fonds. Ces zones ont vu un nombre croissant de déplacés internes, ce qui rend l’accès aux services de base de plus en plus difficile.

En plus de la famine et de la malnutrition, les populations font face à des conditions de vie extrêmes, accentuées par des déplacements forcés et l’absence de sécurité. L’ONU a précisé que les fonds seront alloués à travers 23 projets humanitaires, dont six sont menés par des ONG locales. Cela témoigne de la volonté de renforcer la coopération avec les acteurs nationaux et d’assurer une réponse humanitaire inclusive et complémentaire aux efforts du gouvernement burkinabé.

Répondre aux besoins alimentaires et sanitaires des populations

Cette approche vise à garantir que les communautés bénéficient d’une aide adaptée à leurs besoins spécifiques et au contexte local. L’allocation de ces fonds ne se limite pas au Burkina Faso. D’autres pays de la région bénéficient également de soutiens financiers pour faire face à des crises humanitaires similaires. En République centrafricaine, par exemple, l’ONU a débloqué des fonds pour répondre aux besoins alimentaires et sanitaires des populations déplacées en raison du conflit.

De même, au Mali, des financements ont été alloués pour soutenir les déplacés internes et les personnes vivant dans des conditions de grande précarité. Ces soutiens illustrent l’engagement international face aux crises humanitaires croissantes en Afrique, notamment dans les régions touchées par l’insécurité et les conflits armés. Au Burkina Faso, cette aide est une bouffée d’oxygène pour les populations, mais elle ne répond qu’à une fraction des besoins.