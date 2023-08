BRICS : le principe de l’intégration de nouveaux membres acquis

Depuis mardi, les dirigeants des BRICS sont en conclave, à Johannesburg, dans le cadre du 15e sommet de leur groupe. En ce deuxième jour, il a été question de l’intégration de nouveaux membres.

Les BRICS fascinent et attirent de plus en plus de pays. C’est un secret de polichinelle. Ces derniers mois, une quarantaine de pays ont présenté une manifestation d’intérêt pour le groupe. Un groupe produisant à lui seul le quart de la richesse mondiale et concentrant environ 41% de la population du monde. Parmi les pays candidats, il y a : l’Iran, l’Argentine, Cuba, le Kazakhstan, l’Éthiopie, l’Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Venezuela, l’Algérie, l’Égypte et le Nigeria.

C’est donc tout naturellement que la question de l’extension du groupe a de nouveaux membres s’est invitée dans les discussions, ce mercredi. Au total, les cinq dirigeants se sont mis d’accord sur l’élargissement de l’ensemble. C’est ce qui ressort clairement des propos de Naledi Pandor, ministre sud-africaine des Affaires étrangères : « Nous nous sommes mis d’accord sur la question de l’expansion. Nous avons adopté un document qui définit les lignes directrices, les principes et les processus d’examen des pays qui souhaitent devenir membres des BRICS ».

Si le principe de l’intégration de nouveaux membres est acquis, reste à définir clairement les critères d’admission pour obtenir l’accord total du Brésil et de l’Inde. Ces deux pays s’étaient, depuis le début, illustrés par leur réticence à l’idée d’admettre de nouveaux membres au sein du groupe.

Jeudi, dernier jour du sommet, une trentaine de dirigeants africains invités en tant qu’« amis » se rendront à Johannesburg. Parmi eux, il y aura les Présidents sénégalais, ghanéen ou encore le Premier ministre éthiopien.