L’Afrique du Sud prête pour le 15e sommet des BRICS

L’Afrique du Sud s’apprête à vibrer aux couleurs du 15e sommet des BRICS prévu à Johannesburg du mardi 22 au jeudi 24 août. Sur place, tout est prêt.

L’Afrique est prête pour le 15e sommet des BRICS. Sur place, les délégations ont commencé par arriver. Le Président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, a déjà foulé le sol sud-africain. C’est la ministre des Affaires étrangères, Naledi Pandor, qui l’a accueilli à l’aéroport. L’autre chef d’État attendu est le Chinois Xi Jinping, qui, hier soir, avait déjà quitté Pékin. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, doit également faire le déplacement tout comme Sergeuï Lavrov, chef de la diplomatie russe. Ce dernier représentent Vladimir Poutine contre qui pèse un mandat d’arrêt de la CPI. Une cinquantaine de chefs d’État « amis des BRICS » est également attendue à Johannesburg.

L’Afrique du Sud met un point d’honneur à la sécurité

Alors que l’Afrique du Sud connaît, ces derniers mois, une hausse du taux de criminalité, les autorités du pays mettent un point d’honneur à la question sécuritaire dans le cadre de ce sommet. Depuis quelques jours, en effet, les patrouilles de véhicules de police se multiplient dans la mégalopole sud-africaine. S’adressant à ses administrés, Bheki Cele, ministre de la Police, a déclaré, ce lundi : « Ce que l’on attend de vous, c’est de faire en sorte que chaque personne qui nous rend visite ici soit en sécurité, que chaque citoyen de ce pays soit en sécurité ».

Un groupe de plus en plus courtisé

Produisant le quart de la richesse mondiale et concentrant environ 41% de la population du monde, les BRICS attirent de plus en plus de pays. Ces derniers mois, une quarantaine de pays ont présenté une manifestation d’intérêt pour le groupe. Parmi eux, une vingtaine a officiellement exprimé son désir d’adhésion. Au nombre de ceux-ci, on peut citer : l’Iran, l’Argentine, Cuba, le Kazakhstan, l’Éthiopie, l’Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Venezuela, l’Algérie, l’Égypte et le Nigeria.

Cette question de l’élargissement du groupe à d’autres pays fera partie des sujets à débattre, lors de ce sommet sud-africain dont le thème est : « BRICS et l’Afrique : partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif ».