Bounedjah et Rania Benaichouche, la « secret love story » !

Meilleur buteur du championnat d’élite qatari 2018-2019 avec 39 réalisations et auteur de l’unique but du sacre de l’Algérie face au Sénégal (1-0), lors de la finale de la dernière Coupe d’Afrique des Nations en Égypte, Baghdad Bounedjah vit un parfait amour avec Rania Benaichouche, Miss Arab World Algérie 2018.

C’est désormais un secret de polichinelle. Après des fiançailles très intimes, Baghdad Bounedjah, tel un amoureux passionné, jette à la face du monde son mariage avec la jolie blonde, de 10 ans sa cadette. Sur Instagram, l’attaquant international algérien de 29 ans a informé ses millions de fans de son mariage avec la Miss Arab World Algérie 2018, Rania Benaichouche. « Que le monde entier le sache », a-t-il posté.

Pour mémoire, Baghdad Bounedjah avait offert le but qu’il avait marqué contre le Zimbabwe, en novembre dernier, à sa femme en embrassant son alliance. L’histoire d’amour qui implique les deux personnages connus et suivis du public en Algérie, Baghdad Bounedjah et Rania Benaichouche, a eu des débuts discrets.

Bien que l’attaquant vedette des Fennecs ait des millions d’admirateurs, plusieurs internautes s’interrogent toujours sur sa nouvelle femme. Ce qu’il faut savoir est que la jolie blonde de 20 ans a été élue Miss Arab World Algérie alors qu’elle n’avait que 18 ans. Elle vit actuellement avec ses parents et son petit frère, au sud-est d’Alger, plus précisément à Kouba.

D’après son compte Instagram, Rania Benaichouche n’est pas seulement une étudiante en Droit. Elle a nouvellement créé sa propre marque de vêtements qui s’appelle « House of Niara ». À ce qu’il parait, si l’élue du cœur de Baghdad Bounedjah ne maîtrise pas la langue Kabyle comme sa mère, elle a quand même hérité quelque chose de très précieux de sa talentueuse maman. Il s’agit de l’amour pour le métier de la mode. Puisque sa mère possède une maison de haute couture, à la rue de Didouche Mourad.